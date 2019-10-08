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'ta başkan adayları belli oluyor

'ta 20 Ekim'de gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylar da belli olacak. Yeniden aday olacağını açıklayan , 250 imzayı toplamak üzere. Peki kulislerde aday olacakları yönünde iddialar olan , ve cephelerinde son durum ne? İşte detaylar...

İHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 08.10.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 12:17
Beşiktaş'ta başkan adayları belli oluyor

Beşiktaş'ta 13 Ekim'de yapılacak olan, çoğunluğun sağlanmaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylar da belli olmaya başlıyor.

Beşiktaş'ta başkan adayları belli oluyor

Mayıs ayında yapılan seçimde Fikret Orman'a rakip olan Hürser Tekinoktay, bu seçimde de aday olacağını açıklamıştı.

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Beşiktaş'ta başkan adayları belli oluyor

Tekinoktay, adaylık için gerekli olan 250 ıslak imzalı dilekçeyi toplamak üzere.

Beşiktaş'ta başkan adayları belli oluyor

Mevcut yönetimde ikinci başkan olarak görev yapan Serdal Adalı'nın da başkan adaylığı için adı geçiyordu.

Beşiktaş'ta başkan adayları belli oluyor

Adalı'nın 250 imzayı topladığı ve adaylığını perşembe günü açıklayacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta başkan adayları belli oluyor

Adaylık açıklamak ve imza toplamak için son gün olan 10 Ekim'de adaylığını açıklaması beklenen Serdal Adalı, liste çalışmalarını da sürdürüyor.

Beşiktaş'ta başkan adayları belli oluyor

AHMET NUR ÇEBİ BEKLEMEDE

Olağanüstü seçimli genel kurul kararının alınmasının ardından 'ta tüm gözlerin çevrildiği Ahmet Nur Çebi ise şu ana kadar sessiz.

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