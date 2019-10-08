Beşiktaş'ta başkan adayları belli oluyor

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylar da belli olacak. Yeniden aday olacağını açıklayan Hürser Tekinoktay, 250 imzayı toplamak üzere. Peki kulislerde aday olacakları yönünde iddialar olan Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Yıldırım Demirören cephelerinde son durum ne? İşte detaylar... Beşiktaş'ta 13 Ekim'de yapılacak olan, çoğunluğun sağlanmaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylar da belli olmaya başlıyor. Mayıs ayında yapılan seçimde Fikret Orman'a rakip olan Hürser Tekinoktay, bu seçimde de aday olacağını açıklamıştı. Tekinoktay, adaylık için gerekli olan 250 ıslak imzalı dilekçeyi toplamak üzere. Mevcut yönetimde ikinci başkan olarak görev yapan Serdal Adalı'nın da başkan adaylığı için adı geçiyordu. Adalı'nın 250 imzayı topladığı ve adaylığını perşembe günü açıklayacağı öğrenildi. Adaylık açıklamak ve imza toplamak için son gün olan 10 Ekim'de adaylığını açıklaması beklenen Serdal Adalı, liste çalışmalarını da sürdürüyor. AHMET NUR ÇEBİ BEKLEMEDE Olağanüstü seçimli genel kurul kararının alınmasının ardından Beşiktaş'ta tüm gözlerin çevrildiği Ahmet Nur Çebi ise şu ana kadar sessiz.