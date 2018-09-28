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'ta büyük operasyon!

'ta sezon sonunda 9 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Peki kimler gidecek, kimler kalacak? İşte Beşiktaş'taki büyük operasyonun detayları...

Giriş Tarihi: 28.09.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 11:00
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'ta büyük operasyon!
Beşiktaş'ta büyük operasyon!

Yönetimi, 30 Haziran 2019'da sözleşmesi sona erecek yıldızlar için planlarını yapıyor.

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'ta büyük operasyon!
Beşiktaş'ta büyük operasyon!

Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre şu anda gündemi en çok meşgul eden isim Ryan Babel.

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'ta büyük operasyon!
Beşiktaş'ta büyük operasyon!

'a geldiği günden bu yana muhteşem oynayan Hollandalı yıldız, sürekli olarak milli takıma davet edilmeye başladı.

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'ta büyük operasyon!
Beşiktaş'ta büyük operasyon!

Yıllık 2.1 milyon euro kazanan 32 yaşındaki oyuncu ile 2 seneliğine anlaşma zemini aranacak.

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'ta büyük operasyon!
Beşiktaş'ta büyük operasyon!

Zam isteyen Babel'in maaşı 2.5 milyon euro'ya çıkarılacak.

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'ta büyük operasyon!
Beşiktaş'ta büyük operasyon!

'ın 10 numaralı bölgeye Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic içinse sezon sonunu bekleyecek.

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'ta büyük operasyon!
Beşiktaş'ta büyük operasyon!

Sırp yıldızdan umutlu olan yönetim, yine de satın alma opsiyonunu elinde bulundurduğu ismin takıma vereceği katkıya bakacak.

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