Beşiktaş'ta büyük operasyon!

Beşiktaş'ta sezon sonunda 9 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Peki kimler gidecek, kimler kalacak? İşte Beşiktaş'taki büyük operasyonun detayları... Beşiktaş Yönetimi, 30 Haziran 2019'da sözleşmesi sona erecek yıldızlar için planlarını yapıyor. Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre şu anda gündemi en çok meşgul eden isim Ryan Babel. Beşiktaş'a geldiği günden bu yana muhteşem oynayan Hollandalı yıldız, sürekli olarak milli takıma davet edilmeye başladı. Yıllık 2.1 milyon euro kazanan 32 yaşındaki oyuncu ile 2 seneliğine anlaşma zemini aranacak. Zam isteyen Babel'in maaşı 2.5 milyon euro'ya çıkarılacak. Beşiktaş'ın 10 numaralı bölgeye Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic içinse sezon sonunu bekleyecek. Sırp yıldızdan umutlu olan yönetim, yine de satın alma opsiyonunu elinde bulundurduğu ismin takıma vereceği katkıya bakacak.