Son dakika: Beşiktaş'ta flaş Tolgay Arslan kararı

1- Yıllık 2.5 milyon Euro'ya imza atan Tolgay, kulübün içinde olduğu ekonomik krizden takım arkadaşları gibi nasibini aldı. Yabancılara tanınan ödeme önceliği onu da rahatsız etti.