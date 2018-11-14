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'ta flaş kararı

'ın gurbetçi orta saha oyuncusu süresiz kadro dışı bırakıldı. Peki Tolgay'ın kadro dışı bırakılması sürecinde neler yaşandı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.11.2018 15:06 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 15:50
Son dakika: Beşiktaş'ta flaş Tolgay Arslan kararı

Son dakika: Beşiktaş'ta flaş Tolgay Arslan kararı

, 'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Son dakika: Beşiktaş'ta flaş Tolgay Arslan kararı

Son dakika: Beşiktaş'ta flaş Tolgay Arslan kararı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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Son dakika: Beşiktaş'ta flaş Tolgay Arslan kararı

Son dakika: Beşiktaş'ta flaş Tolgay Arslan kararı

"Oyuncularımızdan Tolgay Ali Arslan takım içerisinde disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştır."

Son dakika: Beşiktaş'ta flaş Tolgay Arslan kararı

Son dakika: Beşiktaş'ta flaş Tolgay Arslan kararı

Peki ile sezon başı 4 yıllığına sözleşme yenileyen , kısa sürede nasıl kulüpten kopma noktasına geldi?

Son dakika: Beşiktaş'ta flaş Tolgay Arslan kararı

Son dakika: Beşiktaş'ta flaş Tolgay Arslan kararı

İşte SABAH Gazetesi muhabiri Fatih Doğan'ın haberine göre krizin sebepleri:

Son dakika: Beşiktaş'ta flaş Tolgay Arslan kararı

Son dakika: Beşiktaş'ta flaş Tolgay Arslan kararı

1- Yıllık 2.5 milyon Euro'ya imza atan Tolgay, kulübün içinde olduğu ekonomik krizden takım arkadaşları gibi nasibini aldı. Yabancılara tanınan ödeme önceliği onu da rahatsız etti.

Son dakika: Beşiktaş'ta flaş Tolgay Arslan kararı

Son dakika: Beşiktaş'ta flaş Tolgay Arslan kararı

2- Bazı oyuncuların ödemelerini aldıktan sonra UEFA'ya gönderilen borçsuzluk kağıdını imzalamasının ortaya çıkmasından sonra Tolgay ve Oğuzhan buna yanaşmadı. Yönetimin 6 Kasım'da ödeme yapacağı sözü üzerine iki futbolcu imzayı attı.

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