Son dakika: Beşiktaş'ta flaş Tolgay Arslan kararı

Beşiktaş'ın gurbetçi orta saha oyuncusu Tolgay Arslan süresiz kadro dışı bırakıldı. Peki Tolgay'ın kadro dışı bırakılması sürecinde neler yaşandı? İşte detaylar... Beşiktaş, Tolgay Arslan'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 'Oyuncularımızdan Tolgay Ali Arslan takım içerisinde disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştır.' Peki Beşiktaş ile sezon başı 4 yıllığına sözleşme yenileyen Tolgay Arslan, kısa sürede nasıl kulüpten kopma noktasına geldi? İşte SABAH Gazetesi muhabiri Fatih Doğan'ın haberine göre krizin sebepleri: 1- Yıllık 2.5 milyon Euro'ya imza atan Tolgay, kulübün içinde olduğu ekonomik krizden takım arkadaşları gibi nasibini aldı. Yabancılara tanınan ödeme önceliği onu da rahatsız etti. 2- Bazı oyuncuların ödemelerini aldıktan sonra UEFA'ya gönderilen borçsuzluk kağıdını imzalamasının ortaya çıkmasından sonra Tolgay ve Oğuzhan buna yanaşmadı. Yönetimin 6 Kasım'da ödeme yapacağı sözü üzerine iki futbolcu imzayı attı.