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'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren 'ta ve 'den sonra bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

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Giriş Tarihi: 20.01.2019 14:44 Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 14:50
Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Akhisarspor galibiyetiyle başlayan 'ta yeni gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı...

Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hollandalı yıldızı 'i 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fulham'a satmıştı.

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Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı...

Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'ye transferi için görüşmeler sürerken, Adriano ve Lens'e de talipler olduğu ve uygun teklifler gelmesi halinde bu oyuncularla da yolların ayrılabileceği iddia edildi.

Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı...

'ta Babel'den sonra takımda ayrılması beklenen ilk isim ise .

Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı...

Kariyerine ülkesinde devam etmesi beklenen Brezilyalı golcü ile ilgili Corinthians Teknik Direktörü Fabio Carille, transferi gündemde olan 'a dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı...

ile yollarını ayırmak üzere olduğu belirtilen Brezilyalı futbolcuyu istediklerini doğrulayan deneyimli teknik adam, futbolcuyu nasıl oynatacağını bile şimdiden kafasında tasarlamaya başladığı itirafında bulundu.

Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı...

Önceki gün yaptığı basın toplantısında konuşan Carille, olası yeni transferlerine takımda yer bulmak konusunda bir endişesi olmadığına değinerek " hücumda dört farklı pozisyonda oynayabilecek bir isim. Onu forvet oynatabilirsiniz. 9 numarada oynar. 9 numaranın destekçisi ya da kanatlarda da görev verebilirsiniz. Ben de kendisine buralarda görev verebilirim" açıklamasında bulundu.

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