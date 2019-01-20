Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı...

Önceki gün yaptığı basın toplantısında konuşan Carille, olası yeni transferlerine takımda yer bulmak konusunda bir endişesi olmadığına değinerek "Vagner Love hücumda dört farklı pozisyonda oynayabilecek bir isim. Onu forvet oynatabilirsiniz. 9 numarada oynar. 9 numaranın destekçisi ya da kanatlarda da görev verebilirsiniz. Ben de kendisine buralarda görev verebilirim" açıklamasında bulundu.