Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Pepe ve Ryan Babel'den sonra bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Akhisarspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hollandalı yıldızı Ryan Babel'i 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fulham'a satmıştı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'ye transferi için görüşmeler sürerken, Adriano ve Lens'e de talipler olduğu ve uygun teklifler gelmesi halinde bu oyuncularla da yolların ayrılabileceği iddia edildi. Beşiktaş'ta Babel'den sonra takımda ayrılması beklenen ilk isim ise Vagner Love. Kariyerine ülkesinde devam etmesi beklenen Brezilyalı golcü ile ilgili Corinthians Teknik Direktörü Fabio Carille, transferi gündemde olan Vagner Love'a dair açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ile yollarını ayırmak üzere olduğu belirtilen Brezilyalı futbolcuyu istediklerini doğrulayan deneyimli teknik adam, futbolcuyu nasıl oynatacağını bile şimdiden kafasında tasarlamaya başladığı itirafında bulundu. Önceki gün yaptığı basın toplantısında konuşan Carille, olası yeni transferlerine takımda yer bulmak konusunda bir endişesi olmadığına değinerek 'Vagner Love hücumda dört farklı pozisyonda oynayabilecek bir isim. Onu forvet oynatabilirsiniz. 9 numarada oynar. 9 numaranın destekçisi ya da kanatlarda da görev verebilirsiniz. Ben de kendisine buralarda görev verebilirim' açıklamasında bulundu.