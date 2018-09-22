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'tan tarihi yükseliş

UEFA'nın açıkladığı yeni sıralamada 19. sıraya yükselen , tarihinin de en iyi sıralamasına sahip oldu.

Giriş Tarihi: 22.09.2018 15:26 Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 15:50
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'tan tarihi yükseliş
Beşiktaş'tan tarihi yükseliş

UEFA'nın açıkladığı yeni sıralamada 19. sıraya yükselme başarısı gösteren , tarihinin en iyi dönemini yaşıyor.

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'tan tarihi yükseliş
Beşiktaş'tan tarihi yükseliş

İlk 20 içinde yer alan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden en iyi sıralamaya sahip 4. takım olarak dikkat çekiyor.

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'tan tarihi yükseliş
Beşiktaş'tan tarihi yükseliş

Özellikle son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği sonuçlarla puan ortalamasını yükselten siyah-beyazlılar, Chelsea, Tottenham, Benfica ve Lyon gibi Avrupa'nın üst düzey ekiplerini de geride bıraktı.

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'tan tarihi yükseliş
Beşiktaş'tan tarihi yükseliş

İlk 20 takım içerisinde yer alan , sıralamaya göre Avrupa Ligi'nde mücadele eden en iyi 4. takım olarak da dikkat çekti.

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'tan tarihi yükseliş
Beşiktaş'tan tarihi yükseliş

UEFA sıralamasında ilk 20 içinde yer alan takımlardan 5'i Avrupa Ligi'nde boy gösterirken, bu anlamda İngiliz devi Chelsea'yi geride bırakmayı başardı.

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'tan tarihi yükseliş
Beşiktaş'tan tarihi yükseliş

Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

UEFA sıralamasında 6. sırada bulunan ve son 5 Avrupa Ligi Kupası'nın 3'ünü müzesine götürmeyi başaran Sevilla, bu kupadaki en iyi sıralamaya sahip takım olarak dikkat çekiyor.

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'tan tarihi yükseliş
Beşiktaş'tan tarihi yükseliş

Temsilcimiz Akhisarspor'un grubunda yer alan ve ilk maçında Standard Liege'i 5-1 mağlup eden İspanyol ekibi, Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve en iyi UEFA sıralamasına sahip takım.

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