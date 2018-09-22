Beşiktaş'tan tarihi yükseliş

UEFA'nın açıkladığı yeni sıralamada 19. sıraya yükselen Beşiktaş, tarihinin de en iyi sıralamasına sahip oldu. UEFA'nın açıkladığı yeni sıralamada 19. sıraya yükselme başarısı gösteren Beşiktaş, tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. İlk 20 içinde yer alan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden en iyi sıralamaya sahip 4. takım olarak dikkat çekiyor. Özellikle son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği sonuçlarla puan ortalamasını yükselten siyah-beyazlılar, Chelsea, Tottenham, Benfica ve Lyon gibi Avrupa'nın üst düzey ekiplerini de geride bıraktı. İlk 20 takım içerisinde yer alan Beşiktaş, sıralamaya göre Avrupa Ligi'nde mücadele eden en iyi 4. takım olarak da dikkat çekti. UEFA sıralamasında ilk 20 içinde yer alan takımlardan 5'i Avrupa Ligi'nde boy gösterirken, Beşiktaş bu anlamda İngiliz devi Chelsea'yi geride bırakmayı başardı. Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı UEFA sıralamasında 6. sırada bulunan ve son 5 Avrupa Ligi Kupası'nın 3'ünü müzesine götürmeyi başaran Sevilla, bu kupadaki en iyi sıralamaya sahip takım olarak dikkat çekiyor. Temsilcimiz Akhisarspor'un grubunda yer alan ve ilk maçında Standard Liege'i 5-1 mağlup eden İspanyol ekibi, Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve en iyi UEFA sıralamasına sahip takım.