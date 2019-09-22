Bir tek ‘sadece halterci’ olamadım

- Bunun sebepleri ne peki sadece okul hayatı mı?
- Arkadaşlarımın okulları var, sponsorları var, maaşları var sıkıntıları nasıl olsun onların? Kamplarda kalıyorlar zaten ev geçindirme durumları da yok. Milli takımda beş sporcuyuz tek evli olan benim. 21 yaşımda evlendim, 1.5 yaşında oğlum var.
- Sporcu olarak yemeğinize dikkat etmeniz, antrenmanlarınızı aksatmamanız ve daha bir sürü şey gerekiyor. Şu an nedir durumunuz?
- Evet, Alanya'ya gittiğimde 58 kiloydum şu an 54 kiloya düştüm. Bir süre daha dikkat edebilecek bir durumum yok. Bir işte çalışmaya başladıktan sonra para bulup birikim yapıp tabii ki daha dikkatli yaşamaya çalışacağım.
- Eşiniz ne diyor bu duruma?
- Benim en büyük destekçim eşim. Bu yüzden onunla evlendim zaten. Eşime ve çocuğuma adadım kendimi.
- Eşiniz çalışıyor mu?
- Bir kafede çalışıyordu. Ama oğlumuz dünyaya gelince bırakmak zorunda kaldı.