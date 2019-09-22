Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bir tek ‘sadece halterci’ olamadım

Dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonalarında dereceleri bulunan milli halterci Muammer maddi imkansızlıklarından ötürü haltere ara vermiş durumda. Kendisiyle konuştuk. Şahin, içinde olduğu zor durumu ve haltere olan tutkusunu anlattı.

MEHMET BEDİROĞLU Spor galerileri
Giriş Tarihi: 22.09.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 09:50
Bir tek ‘sadece halterci’ olamadım

Dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonalarında dereceleri bulunan milli halterci Muammer maddi imkansızlıklarından ötürü haltere ara vermiş durumda. Kendisiyle konuştuk. Şahin, içinde olduğu zor durumu ve haltere olan tutkusunu anlattı.

Bir tek ‘sadece halterci’ olamadım

2011'de yıldızlar kategorisinde Avrupa üçüncülüğü, 2013'te Gençler Dünya Şampiyonluğu, 2015'te U-23 Avrupa ikinciliği, 2016'da İsrail'de U-23 Avrupa üçüncülüğü, 2017'de de Armutluk'ta yine U-23 kategorisinde dünya ikinciliği... Bunlar 26 yaşındaki milli halterci Muammer 'in kariyerinden önemli satır başları. Gel gelelim şu anda dünya şampiyonları, 2020 Olimpiyatları içinde kamplarda olması gereken, düzenli bir antrenman programıyla çalışması beklenen Şahin, maddi imkansızlıklarından ötürü haltere geçici bir ara vermiş durumda. Eşi ve çocuğuyla geçinebilmek için gündüzleri otomobil yıkamacılığı akşamları kafelerde garsonluk yapan milli sporcu, deyim yerindeyse tam bir hayat mücadelesi veriyor. Peki, kariyerinde bunca başarı ve madalya bulunan bir isim neden böyle bir durumda? Haltere nasıl ve ne şartlarda devam edebilir? Ülkede amatör branşlarda başka böylesi hikayeler var mı? Tüm bunları, dünya şampiyonasını kaçırmasını ve daha fazlasını ile konuştuk.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bir tek ‘sadece halterci’ olamadım

- Dünya şampiyonasını kaçırma sebebiniz tamamen maddi durumunuz mu?

- Kesinlikle. Şöyle anlatayım, 2019'da Avrupa ikincisi olmuştum, yedi aylık bir hazırlanma sürecinin sonunda. O süreçte tüm masrafları kendi imkanlarımla karşıladım. Kulübümden aldığım 1500 lira ile hem ailemi geçindiriyor hem de spor masraflarımı halletmeye çalışıyordum. Yani çok sürdürülebilir bir durum söz konusu değildi. 2008'den beri bu işi yapıyorum devletten aldığım ödül miktarı 40 bin TL'yi geçmemiştir.

- Bu yazı Alanya'da geçirdiniz galiba değil mi?

- Evet, temmuz ayının ortasında gittim Alanya'ya. Normalde Kayseri'de yaşıyorum, orada inşaat işinde çalışıyorum. Ama yazın Kayseri'de iş olmadığı için eşimin memleketine, Alanya'ya geldik. Çünkü Alanya'da sezonluk işler oluyordu, yarı zamanlı işler bulması daha kolaydı.

Bir tek ‘sadece halterci’ olamadım

- Hangi işlerde çalıştınız Alanya'da?

- Sabahları oto yıkamacıda çalıştım, akşamları ise bir otelin restoranında garsonluk yaptım. Zaman zaman nargile kafelerde de köz dağıttım.

- Hem Avrupa hem de dünya şampiyonalarında şampiyonluklarınız var. Bunların maddi bir getirisi olmadı mı?

-Dünya şampiyonu olduğum sene yönetmelik değişti. Yani kazandığım ödül yaklaşık 22 bin TL'ye denk geldi. Gel gelelim ben zaten bir sene boyunca hazırlanma sürecinde zaten 15 bin TL harcamıştım.

Bir tek ‘sadece halterci’ olamadım

- 15 bin TL'ye nasıl bir hazırlık süreci oldu?

- Senenin başında başladım hazırlıklara. Yemek programı, protein takviyesi, antrenman ortamı... Hepsinin sorumluluğu bizdeydi. Kayseri adına ilk milli sporcu ve şampiyon olmama rağmen sahip çıkan olmadı. O sebepten 2015 yılında Ankara'ya, ASKİ'ye geçtim.

- Sizin hakkınızda "maddi yetersizliğinden kampı terk etti" haberleri çıktıktan sonra destek olmak isteyenler oldu mu?

- Ben sayın bakanımızla bile yüz yüze konuştum. Kendisine dedim ki "Eğri oturup doğru konuşalım; ben hem aileme bakıp hem de halter kaldırdığım için okuyamadım. Okul okuyamadığım için de şu an da işim yok. Beni temizlik personeli olarak bile işe alırsanız hakkımla paramı kazanırım. Bedava para istemiyorum sizden tek istediğim kamplara gittiğimde ücretsiz izin verin." Ama öyle bir şey de olmadı. Yaz boyunca sabah erkenden evden çıkıp gece 1'de döndüm, eşimle çocuğumu adam akıllı göremiyordum. Yine öyle olacak.

Bir tek ‘sadece halterci’ olamadım

- Tüm bu zorluklara rağmen bu sporu bırakmayı düşündünüz mü?

- Şu içimdeki vatan millet bayrak sevdası olduğu sürece pes etmem. İçimde bu sevda olmasaydı çoktan pes etmiştim.

- Sizin gibi başka halterciler var mı?

- Herkesin durumu iyi bir ben kötüyüm. Kamptaki diğer arkadaşların bir gün maaşları yatmasın, gidiyorlar. Ama ben kalmak zorundayım.

Bir tek ‘sadece halterci’ olamadım

- Bunun sebepleri ne peki sadece okul hayatı mı?

- Arkadaşlarımın okulları var, sponsorları var, maaşları var sıkıntıları nasıl olsun onların? Kamplarda kalıyorlar zaten ev geçindirme durumları da yok. Milli takımda beş sporcuyuz tek evli olan benim. 21 yaşımda evlendim, 1.5 yaşında oğlum var.

- Sporcu olarak yemeğinize dikkat etmeniz, antrenmanlarınızı aksatmamanız ve daha bir sürü şey gerekiyor. Şu an nedir durumunuz?

- Evet, Alanya'ya gittiğimde 58 kiloydum şu an 54 kiloya düştüm. Bir süre daha dikkat edebilecek bir durumum yok. Bir işte çalışmaya başladıktan sonra para bulup birikim yapıp tabii ki daha dikkatli yaşamaya çalışacağım.

- Eşiniz ne diyor bu duruma?

- Benim en büyük destekçim eşim. Bu yüzden onunla evlendim zaten. Eşime ve çocuğuma adadım kendimi.

- Eşiniz çalışıyor mu?

- Bir kafede çalışıyordu. Ama oğlumuz dünyaya gelince bırakmak zorunda kaldı.

BİZE ULAŞIN