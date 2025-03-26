Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
13:47
BJK - GS DERBİ HEYECANI! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş Galatasaray derbi maçı gerçekleşecek. Siyah beyazlı ekip Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak. 71 puanla lider konumda bulunun sarı kırmızılılar bu mücadele sonunda 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, BJK GS derbi tarihi!