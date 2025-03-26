BJK - GS DERBİ HEYECANI! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Ligde lider konumda olan Galatasaray hanesine 3 puanı yazdırmak isterken, siyah beyazlılar ise 44 puanla 4. sırada yerini alıyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...