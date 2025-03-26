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Haberler Galeri BJK - GS DERBİ HEYECANI! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:47 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 13:47

BJK - GS DERBİ HEYECANI! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş Galatasaray derbi maçı gerçekleşecek. Siyah beyazlı ekip Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak. 71 puanla lider konumda bulunun sarı kırmızılılar bu mücadele sonunda 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, BJK GS derbi tarihi!

BJK - GS DERBİ HEYECANI! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Ligde lider konumda olan Galatasaray hanesine 3 puanı yazdırmak isterken, siyah beyazlılar ise 44 puanla 4. sırada yerini alıyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...

BJK - GS DERBİ HEYECANI! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan derbi, 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da Beşiktaş Park'ta oynanacak.

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BJK - GS DERBİ HEYECANI! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinin, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

BJK - GS DERBİ HEYECANI! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DERBİYİ YABANCI HAKEM Mİ YÖNETECEK?

Galatasaray ile oynanacak derbiyi yabancı hakemin yönetmesi için siyah-beyazlı ekip TFF'ye başvurdu.

BJK - GS DERBİ HEYECANI! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?