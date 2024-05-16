Bodrum FK Boluspor maçı canlı izle | Bodrum FK-Boluspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 16.05.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
17:12
Trendyol 1. lig'de play-off heyecanı devam ediyor. Süper Lig'e yükselmek isteyen Bodrum FK ve Boluspor play-off mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Bodrumspor, evinde Boluspor'u konuk edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 1. tur karşılaşmalarında galip takımın yarı final mücadelesine hak kazanacağı maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Bodrum FK-Boluspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?