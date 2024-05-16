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Haberler Galeri Bodrum FK Boluspor maçı canlı izle | Bodrum FK-Boluspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 16.05.2024 17:09 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 17:12

Bodrum FK Boluspor maçı canlı izle | Bodrum FK-Boluspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol 1. lig'de play-off heyecanı devam ediyor. Süper Lig'e yükselmek isteyen Bodrum FK ve Boluspor play-off mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Bodrumspor, evinde Boluspor'u konuk edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 1. tur karşılaşmalarında galip takımın yarı final mücadelesine hak kazanacağı maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Bodrum FK-Boluspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bodrum FK Boluspor maçı canlı izle | Bodrum FK-Boluspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'de play-off heyecanı Bodrum FK-Boluspor maçıyla başlıyor. Tek maç eleme usülüne göre oynanacak karşılaşmalarda Bodrum FK - Boluspor mücadelesini Çağdaş Altay yönetecek. Maç ile ilgili tüm detayları öğrenmek isteyen sporseverler "Bodrum FK Boluspor maçı hangi kanalda saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte Bodrum FK Boluspor maçı canlı izle linki ve maça dair tüm merak edilenler.

Bodrum FK Boluspor maçı canlı izle | Bodrum FK-Boluspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODRUM FK - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig hedefiyle sezona başlayan iki takım play-off'ta kozlarını paylaşıyor. Bodrum FK - Boluspor mücadelesini Çağdaş Altay yönetecek.

Karşılaşma 16 Mayıs perşembe günü saat 17:00'da başlayacak. Bodrum FK - Boluspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Bodrum FK Boluspor maçı canlı izle | Bodrum FK-Boluspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODRUM FK - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

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