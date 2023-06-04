BODRUMSPOR EYÜPSPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ || Bodrumspor Eyüpspor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off yarı final rövanş maçı bu akşam Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak. İlk maçı Eyüpspor 1 – 0'lık üstünlükle geçerken, Bodrumspor final için iki farklı kazanmak istiyor. Bu noktada Bodrumspor Eyüpspor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta aratılmakta. İşte Bodrumspor Eyüpspor maçı canlı izle ekranı