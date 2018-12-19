Bodrumspor, Süper Lig takımlarının kabusu oldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 28 puanla 7'nci sırada tamamlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük sürprizlere imza attı. Tarihinde ilk kez adını son 16'ya yazdıran yeşil-beyazlılar üst üste 2 Süper Lig takımını kupanın dışına iterek büyük bir başarı elde etti. Kupada önce 3'üncü turda Niğde Anadolu engelini 4-0'la aşan Bodrum, 4'üncü turda tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada Süper Lig'den Demir Grup Sivasspor'u evinde 2-1 yendi. Güçlü rakibi karşısında tur atlayan Muğla temsilcisi bu kez de Ankaragücü'nü saf dışı bıraktı. Evindeki ilk maçı 4-2 kazanan Ege ekibi, deplasmandaki rövanşta 3-2 yenilmesine rağmen turlayan taraf oldu. Maç sonu büyük mutluluk yaşayan Bodrumsporlu futbolcular tatile moralli girdi. Cuma günü çekilecek kurayı beklemeye başlayan Bodrumspor'un kupada yine Süper Lig'in güçlü takımlarıyla eşleşme ihtimali var. Taraftarlar ise Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımları Bodrum'da ağırlamak istediklerini sosyal medyadan bildirdi.