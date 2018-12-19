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, Süper Lig takımlarının kabusu oldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 28 puanla 7'nci sırada tamamlayan Bodrum Belediyesi , 'nda büyük sürprizlere imza attı.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 12:31 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 12:43
Bodrumspor, Süper Lig takımlarının kabusu oldu

Tarihinde ilk kez adını son 16'ya yazdıran yeşil-beyazlılar üst üste 2 Süper Lig takımını kupanın dışına iterek büyük bir başarı elde etti.

Bodrumspor, Süper Lig takımlarının kabusu oldu

Kupada önce 3'üncü turda Niğde Anadolu engelini 4-0'la aşan Bodrum, 4'üncü turda tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada Süper Lig'den Demir Grup Sivasspor'u evinde 2-1 yendi.

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Bodrumspor, Süper Lig takımlarının kabusu oldu

Güçlü rakibi karşısında tur atlayan Muğla temsilcisi bu kez de Ankaragücü'nü saf dışı bıraktı.

Bodrumspor, Süper Lig takımlarının kabusu oldu

Evindeki ilk maçı 4-2 kazanan Ege ekibi, deplasmandaki rövanşta 3-2 yenilmesine rağmen turlayan taraf oldu.

Bodrumspor, Süper Lig takımlarının kabusu oldu

Maç sonu büyük mutluluk yaşayan Bodrumsporlu futbolcular tatile moralli girdi.

Bodrumspor, Süper Lig takımlarının kabusu oldu

Cuma günü çekilecek kurayı beklemeye başlayan 'un kupada yine Süper Lig'in güçlü takımlarıyla eşleşme ihtimali var.

Bodrumspor, Süper Lig takımlarının kabusu oldu

Taraftarlar ise Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımları Bodrum'da ağırlamak istediklerini sosyal medyadan bildirdi.

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