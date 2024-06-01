Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Borussia Dortmund Real Madrid maçı CANLI İZLE | TV8 ekranı ile Borussia Dortmund Real Madrid maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 01.06.2024 20:29 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 20:29

Borussia Dortmund Real Madrid maçı CANLI İZLE | TV8 ekranı ile Borussia Dortmund Real Madrid maçı canlı yayın izle

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali heyecanı bu akşam yaşanıyor. Alman ekibi Borussia Dortmund ile İspanyol temsilcisi Real Madrid, final müsabakasında karşı karşıya geliyor. Devler Ligi'ni en fazla kazanan Eflatun-beyazlılar, 15. kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da Salih Özcan görev verilmesi halinde forma giyecek. Mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ''Borussia Dortmund Real Madrid maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. Borussia Dortmund Real Madrid maçı TV8'den naklen ve şifresiz izlenebilecek. İşte, TV8 ekranı ile Borussia Dortmund Real Madrid maçı canlı yayın izle linki ve tüm detaylar.

Borussia Dortmund Real Madrid maçı CANLI İZLE | TV8 ekranı ile Borussia Dortmund Real Madrid maçı canlı yayın izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Borussia Dortmund ile Real Madrid, Londra'da Wembley Stadı'nda bu akşam kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Gözler Real Madrid'de Arda Güler'de Dortmund'da ise Salih Özcan'da olacak. Futbolseverlerin ''Borussia Dortmund Real Madrid maçı canlı izle'' araştırmaları hız kazandı. Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı müsabaka TV8 ekranından naklen yayınlanacak. İşte, TV8 canlı izle ekranı ile Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Real Madrid maçı canlı yayın izle ekranı…

Borussia Dortmund Real Madrid maçı CANLI İZLE | TV8 ekranı ile Borussia Dortmund Real Madrid maçı canlı yayın izle

BORUSSIA DORTMUND REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu belli oluyor.

Final maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile İspanya ekibi Real Madrid karşı karşıya gelecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Borussia Dortmund Real Madrid maçı CANLI İZLE | TV8 ekranı ile Borussia Dortmund Real Madrid maçı canlı yayın izle

BORUSSIA DORTMUND REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund Real Madrid maçı, 1 Haziran 2024 Cumartesi günü yani bu akşam oynanacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak final maçı, TSİ 22.00'de başlayacak.

Borussia Dortmund Real Madrid maçı CANLI İZLE | TV8 ekranı ile Borussia Dortmund Real Madrid maçı canlı yayın izle

BORUSSIA DORTMUND REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund Real Madrid maçı, TV8 ekranlarından ve EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek.

Fransız François Letexier'nin dördüncü hakem olacağı müsabakada Sloven Nejc Kajtazovic ve Rade Obrenovic ile İtalyan Massimiliano Irrati ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.

Borussia Dortmund Real Madrid maçı CANLI İZLE | TV8 ekranı ile Borussia Dortmund Real Madrid maçı canlı yayın izle

İŞTE BORUSSIA DORTMUND REAL MADRID MAÇI İLK 11'LER

BORUSSIA DORTMUND: İlk 11'i belli olmamıştır

REAL MADRİD: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrygo

SON DAKİKA