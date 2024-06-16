Brezilya Türkiye voleybol maçı canlı izle! FİLENİN SULTANLARI Brezilya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BREZİLYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenlenen 3'üncü haftaya Tayland'ı 3-0, Dominik Cumhuriyeti'ni ise 3-1 yenerek başlayan "Filenin Sultanları" Çin'e ise mağlup oldu.

Brezilya-Türkiye voleybol maçı, 16 Haziran Pazar günü yapılacak. Müsabaka, TSİ 12:00'da başlayacak.