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Haberler Galeri Brezilya Türkiye voleybol maçı canlı izle! FİLENİN SULTANLARI Brezilya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 09:30

Brezilya Türkiye voleybol maçı canlı izle! FİLENİN SULTANLARI Brezilya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Brezilya Türkiye voleybol maçı için heyecan dorukta! Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında son maçına Brezilya karşısında çıkacak. Finali garantileyen Milliler, Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenlenen 3'üncü hafta karşılaşmalarında Tayland'ı 3-0, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi, "Çin'e ise mağlup oldu. Peki, Brezilya Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Brezilya Türkiye voleybol maçı canlı izle!

Brezilya Türkiye voleybol maçı canlı izle! FİLENİN SULTANLARI Brezilya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Filenin Sultanları VNL'de Brezilya ile karşılaşacak. Aldığı galibiyetlerle puan tablosunda rakiplerini geçen A Milli Kadın voleybol takımımız turu ilk 8'de tamamlayarak finali garantiledi. Brezilya Türkiye arasında yaşanacak. Maç için heyecanlı olan sporseverler Brezilya Türkiye voleybol maçı canlı izle araştırmalarına başladı! Peki, Filenin Sultanları Brezilya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Brezilya Türkiye voleybol maçı canlı izle!

Brezilya Türkiye voleybol maçı canlı izle! FİLENİN SULTANLARI Brezilya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FİLENİN SULTANLARI FİNALİ GARANTİLEDİ

Puanını 24'e yükselten Türkiye, Hong Kong etabında kalan iki karşılaşması öncesi adını finallere yazdırdı.

16 takımın mücadele ettiği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallere katılacak.

"Filenin Sultanları", geçen yıl FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmuştu.

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Brezilya Türkiye voleybol maçı canlı izle! FİLENİN SULTANLARI Brezilya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BREZİLYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenlenen 3'üncü haftaya Tayland'ı 3-0, Dominik Cumhuriyeti'ni ise 3-1 yenerek başlayan "Filenin Sultanları" Çin'e ise mağlup oldu.

Brezilya-Türkiye voleybol maçı, 16 Haziran Pazar günü yapılacak. Müsabaka, TSİ 12:00'da başlayacak.

Brezilya Türkiye voleybol maçı canlı izle! FİLENİN SULTANLARI Brezilya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BREZİLYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI!

Filenin Sultanları'nın mücadelesi, TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Brezilya Türkiye voleybol maçı canlı izle! FİLENİN SULTANLARI Brezilya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI

Brezilya Türkiye mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz;

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

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