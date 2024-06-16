Brezilya Türkiye voleybol maçı canlı izle! FİLENİN SULTANLARI Brezilya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 16.06.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
09:30
Brezilya Türkiye voleybol maçı için heyecan dorukta! Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında son maçına Brezilya karşısında çıkacak. Finali garantileyen Milliler, Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenlenen 3'üncü hafta karşılaşmalarında Tayland'ı 3-0, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi, "Çin'e ise mağlup oldu. Peki, Brezilya Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Brezilya Türkiye voleybol maçı canlı izle!