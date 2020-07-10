Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'ye! Başkan resmen duyurdu
Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ederken, orta sahaya ilk olarak Mert Hakan Yandaş takviyesi yapılmıştı. Sarı-lacivertliler, bir takviye daha yapmak için kollarını sıvarken, konuşulan isimler İrfan Can Kahveci ve Dorukhan Toköz'dü. Ancak Fenerbahçe'nin hedefinde Brezilyalı yıldız var. Başkan görüşmeyi de resmen açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.07.2020
12:35
Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
12:35
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