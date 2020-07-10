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Brezilyalı yıldız 'ye! Başkan resmen duyurdu

Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ederken, orta sahaya ilk olarak Mert Hakan Yandaş takviyesi yapılmıştı. Sarı-lacivertliler, bir takviye daha yapmak için kollarını sıvarken, konuşulan isimler İrfan Can Kahveci ve Dorukhan Toköz'dü. Ancak Fenerbahçe'nin hedefinde Brezilyalı yıldız var. Başkan görüşmeyi de resmen açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 12:35
Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'ye! Başkan resmen duyurdu

'in 32. haftasında 'de karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren 'de gözler yaz dönemine çevrildi.

Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'ye! Başkan resmen duyurdu

Sezonun bitimine kısa bir süre kala oyuncu arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, geçtiğimiz dönemde yapılan hatalarını tekrarlamayarak şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefliyor.

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Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'ye! Başkan resmen duyurdu

Comolli'nin istifasıyla boşalan sportif direktörlük görevine 'nu getirecek olan Kanarya, yapacağı hamlelerle taraftarına yeni sezonda şampiyonluk hediye etmek istiyor.

Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'ye! Başkan resmen duyurdu

Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'ye! Başkan resmen duyurdu

İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan , ezeli rakibi 'ın da uzun süre ilgilendiği transferini de bitirdi.

Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'ye! Başkan resmen duyurdu

öncesi orta sahasını iki takviyeyle güçlendiren sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesiyle birlikte emekliye ayrılacak olan 'nun yerine bir daha yapmak istiyor.

Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'ye! Başkan resmen duyurdu

Bu doğrultuda orta saha arayışlarını hızlandıran yönetim, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

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