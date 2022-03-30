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Haberler Galeri Bu kez aynı rekorun sahibi oldular! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, futbol tarihine geçti...
Giriş Tarihi: 30.03.2022 17:59 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 18:02

Bu kez aynı rekorun sahibi oldular! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, futbol tarihine geçti...

Dünya futbolunun yaklaşık son 15 yılına damga vurmuş olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, birçok futbolsever tarafından tarihin en iyileri olarak adlandırılıyor. Futbol kariyerlerinin sonlarına doğru yaklaşırken iki yıldızın rekabeti sürerken, bu kez aynı rekora ortak oldular. İşte Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu futbol tarihine geçiren o detay...

Bu kez aynı rekorun sahibi oldular! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, futbol tarihine geçti...

Futbol tarihine ismini altın harflerle yazdıran dünya yıldızları Ronaldo ve Messi, rekorlar kırmaya ve kendilerinden söz ettirmeye devam ediyor.

Bu kez aynı rekorun sahibi oldular! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, futbol tarihine geçti...

Kariyerlerinin sonlarına doğru yaklaşan yıldız isimler, bu dönemde eleştirilse de futbolun en önemli iki figürü olmaya devam ediyorlar.

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Bu kez aynı rekorun sahibi oldular! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, futbol tarihine geçti...

Bu yılın son aylarında düzenlenecek olan 2022 Katar Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Arjantin ve Portekiz'de, Ronaldo ve Messi'nin son Dünya Kupası olması ihtimali bulunuyor.

Bu kez aynı rekorun sahibi oldular! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, futbol tarihine geçti...

İlerleyen yaşları nedeniyle 2026'da düzenlenecek olan bir sonraki Dünya Kupası'nda forma giyme şansları az görülen Ronaldo ve Messi, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda tarihe geçtiler.

Bu kez aynı rekorun sahibi oldular! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, futbol tarihine geçti...

Dünya futbolunun son yıllarına damga vuran Messi ve Ronaldo, Dünya Kupası'na 5. kez katılan oyuncular arasına girdi.

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