Giriş Tarihi: 30.03.2022 17:59
Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
18:02
Bu kez aynı rekorun sahibi oldular! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, futbol tarihine geçti...
Dünya futbolunun yaklaşık son 15 yılına damga vurmuş olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, birçok futbolsever tarafından tarihin en iyileri olarak adlandırılıyor. Futbol kariyerlerinin sonlarına doğru yaklaşırken iki yıldızın rekabeti sürerken, bu kez aynı rekora ortak oldular. İşte Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu futbol tarihine geçiren o detay...