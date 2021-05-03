Bu sezon kaç takım küme düşecek? Süper Lig'de kaç takım düşüyor?

Koronavirüs salgını nedeni ile geçtiğimiz sezon Süper Lig'de hiçbir takım küme düşürülmedi. Bu neden dolayı, bu sezon Süper Lig'de toplam 21 takım mücadele veriyor. Ligin bitimine 3 hafta kala Süper Lig'e veda eden ilk ekip ise Yukatel Denizlispor oldu. Futbolseverler, ligin alt taraflarındaki mücadeleyi yakından takip ederken bu sezon kaç takım küme düşecek sorusu hakkında da bilgi edinmeye çalışıyor.