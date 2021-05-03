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Haberler Galeri Bu sezon kaç takım küme düşecek? Süper Lig'de kaç takım düşüyor?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 15:04 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 15:05

Bu sezon ? Süper Lig'de kaç takım düşüyor?

Süper Lig'de sona doğru yaklaşılırken küme düşme hattındaki mücadele de sürüyor. Yukatel Denizlispor, ligin bitimine 3 hafta kala küme düşen ilk takım oldu. Bu noktada, Süper Lig'de sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu.

Bu sezon kaç takım küme düşecek? Süper Lig'de kaç takım düşüyor?

Koronavirüs salgını nedeni ile geçtiğimiz sezon Süper Lig'de hiçbir takım küme düşürülmedi. Bu neden dolayı, bu sezon Süper Lig'de toplam 21 takım mücadele veriyor. Ligin bitimine 3 hafta kala Süper Lig'e veda eden ilk ekip ise Yukatel Denizlispor oldu. Futbolseverler, ligin alt taraflarındaki mücadeleyi yakından takip ederken bu sezon sorusu hakkında da bilgi edinmeye çalışıyor.

Bu sezon kaç takım küme düşecek? Süper Lig'de kaç takım düşüyor?

SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM DÜŞECEK?

Ligin 39. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a mağlup olan Denizlispor, TFF 1.Lig'e düştü.

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Bu sezon kaç takım küme düşecek? Süper Lig'de kaç takım düşüyor?

Ligde 21 takım mücadele ediyor ve sezon sonunda 4 takım küme düşecek.

2021-2021 sezonu 20 takımla oynanacak.

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