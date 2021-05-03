Bu sezon kaç takım küme düşecek? Süper Lig'de kaç takım düşüyor?

Koronavirüs salgını nedeni ile geçtiğimiz sezon Süper Lig'de hiçbir takım küme düşürülmedi. Bu neden dolayı, bu sezon Süper Lig'de toplam 21 takım mücadele veriyor. Ligin bitimine 3 hafta kala Süper Lig'e veda eden ilk ekip ise Yukatel Denizlispor oldu. Futbolseverler, ligin alt taraflarındaki mücadeleyi yakından takip ederken bu sezon kaç takım küme düşecek sorusu hakkında da bilgi edinmeye çalışıyor. SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM DÜŞECEK? Ligin 39. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a mağlup olan Denizlispor, TFF 1.Lig'e düştü. Ligde 21 takım mücadele ediyor ve sezon sonunda 4 takım küme düşecek. 2021-2021 sezonu 20 takımla oynanacak.