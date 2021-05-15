Bu sezon kaç takım küme düşüyor? 2021 Süper Lig'de kaç takım küme düşecek? İşte cevabı

Koronavirüs salgını nedeni ile geçtiğimiz sezon Süper Lig'de hiçbir takım küme düşürülmedi. Bu neden dolayı, bu sezon Süper Lig'de toplam 21 takım mücadele veriyor. Yukatel Denizlispor, ligin bitimine 3 hafta kala Süper Lig'den düşen ilk takım olmuştu. Futbolseverler de son haftada ligin alt taraflarındaki mücadeleyi yakından takip ederken bu sezon kaç takım küme düşecek sorusu hakkında da bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, bu sezon Süper Lig'de kaç takım küme düşüyor? İşte, 2021 küme düşecek takım sayısı