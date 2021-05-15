Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bu sezon kaç takım küme düşüyor? 2021 Süper Lig'de kaç takım küme düşecek? İşte cevabı
Giriş Tarihi: 15.05.2021 21:05 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 22:30

Bu sezon kaç takım küme düşüyor? 2021 Süper Lig'de ? İşte cevabı

Süper Lig'de son hafta maçları bugün tamamlandı. Şampiyon belli olurken küme düşecek takımlar da netlik kazandı. Bilindiği gibi, bu sezon Süper Lig'de küme düşen Yukatel Denizlispor olmuştu. Peki, 2021 Süper Lig'de ? Bu sezon kaç takım küme düşüyor? İşte, küme düşecek takım sayısı ve ligden düşen ekipler

Bu sezon kaç takım küme düşüyor? 2021 Süper Lig'de kaç takım küme düşecek? İşte cevabı

Koronavirüs salgını nedeni ile geçtiğimiz sezon Süper Lig'de hiçbir takım küme düşürülmedi. Bu neden dolayı, bu sezon Süper Lig'de toplam 21 takım mücadele veriyor. Yukatel Denizlispor, ligin bitimine 3 hafta kala Süper Lig'den düşen ilk takım olmuştu. Futbolseverler de son haftada ligin alt taraflarındaki mücadeleyi yakından takip ederken bu sezon sorusu hakkında da bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, bu sezon Süper Lig'de kaç takım küme düşüyor? İşte, 2021 küme düşecek takım sayısı

Bu sezon kaç takım küme düşüyor? 2021 Süper Lig'de kaç takım küme düşecek? İşte cevabı

SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM DÜŞECEK?

Ligin 39. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a mağlup olan Denizlispor, TFF 1.Lig'e düştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu sezon kaç takım küme düşüyor? 2021 Süper Lig'de kaç takım küme düşecek? İşte cevabı

ERZURUMSPOR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi ancak küme düşmekten kurtulamadı.

Bu sezon kaç takım küme düşüyor? 2021 Süper Lig'de kaç takım küme düşecek? İşte cevabı

ANKARAGÜCÜ

Anakaragücü de Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 yenilerek averajla kümede kalma mücadelesi veren rakipleri Gençlerbirliği ve Kayserispor'un gerisinde kaldı ve TFF 1. Lig'e düştü.

Bu sezon kaç takım küme düşüyor? 2021 Süper Lig'de kaç takım küme düşecek? İşte cevabı

GENÇLERBİRLİĞİ

Süper Lig'in 41. haftasında Kasımpaşa'ya yenilen MKE Ankaragücü küme düşerken, başkentin bir diğer temsilcisi Gençlerbirliği ise Göztepe'yi mağlup ederek ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı.

SON DAKİKA