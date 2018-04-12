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21 yıllık hayal sona ererken flaş yorum

'nde Real Madrid, 'u dramatik bir maç sonrası elemeyi başarırken , Buffon ve Juventuslu diğer oyuncuların hakeme yaptıkları itirazla ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 12.04.2018 00:58 Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 02:00
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Yarı finalde ortalık karıştı! Buffon hakemin üzerine yürüdü
Yarı finalde ortalık karıştı! Buffon hakemin üzerine yürüdü

'nde yarı finale çıkan son iki takım belli oldu.

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Yarı finalde ortalık karıştı! Buffon hakemin üzerine yürüdü
Yarı finalde ortalık karıştı! Buffon hakemin üzerine yürüdü

Bayern Münih, deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Sevilla'yı Allianz Arena'da konuk etti.

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Yarı finalde ortalık karıştı! Buffon hakemin üzerine yürüdü
Yarı finalde ortalık karıştı! Buffon hakemin üzerine yürüdü

Karşılaşmadan gol sesi çıkmadı ve Bavyera ekibi 0-0'lık sonuçla yarı finale yükselen taraf oldu.

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Yarı finalde ortalık karıştı! Buffon hakemin üzerine yürüdü
Yarı finalde ortalık karıştı! Buffon hakemin üzerine yürüdü

Yarı finalin bir diğer maçında ise Real Madrid, 'u konuk etti.

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Yarı finalde ortalık karıştı! Buffon hakemin üzerine yürüdü
Yarı finalde ortalık karıştı! Buffon hakemin üzerine yürüdü

Karşılaşma Real Madrid'in hiç hayal etmediği şekilde başladı.

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Yarı finalde ortalık karıştı! Buffon hakemin üzerine yürüdü
Yarı finalde ortalık karıştı! Buffon hakemin üzerine yürüdü

İtalyan ekibi henüz 2. dakikada Hırvat oyuncu Mario Mandzukic'in golüyle 1-0 öne geçti.

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Yarı finalde ortalık karıştı! Buffon hakemin üzerine yürüdü
Yarı finalde ortalık karıştı! Buffon hakemin üzerine yürüdü

'ta 37. dakikada bir kez daha Mandzukic topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.

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