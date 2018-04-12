21 yıllık hayal sona ererken flaş yorum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Juventus'u dramatik bir maç sonrası elemeyi başarırken Cristiano Ronaldo, Buffon ve Juventuslu diğer oyuncuların hakeme yaptıkları itirazla ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan son iki takım belli oldu. Bayern Münih, deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Sevilla'yı Allianz Arena'da konuk etti. Karşılaşmadan gol sesi çıkmadı ve Bavyera ekibi 0-0'lık sonuçla yarı finale yükselen taraf oldu. Yarı finalin bir diğer maçında ise Real Madrid, Juventus'u konuk etti. Karşılaşma Real Madrid'in hiç hayal etmediği şekilde başladı. İtalyan ekibi henüz 2. dakikada Hırvat oyuncu Mario Mandzukic'in golüyle 1-0 öne geçti. Juventus'ta 37. dakikada bir kez daha Mandzukic topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.