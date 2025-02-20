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Haberler Galeri Bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları devam ediyor! İşte, 20 Şubat günün maçları!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:33

Bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları devam ediyor! İşte, 20 Şubat günün maçları!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Bugün oynanacak karşılaşmalar futbolseverler tarafından merakla beklenirken, maçların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 20 Şubat'ta UEFA Avrupa Ligi maçları saat kaçta başlayacak, şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...

Bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları devam ediyor! İşte, 20 Şubat günün maçları!

Avrupa futbolunun prestijli organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi'nde kritik karşılaşmalar oynanacak. Futbolseverler, 20 Şubat'ta sahne alacak maçların saatlerini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...

Bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları devam ediyor! İşte, 20 Şubat günün maçları!

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları, 20 Şubat Perşembe bugün oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off etabı, 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

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Bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları devam ediyor! İşte, 20 Şubat günün maçları!

TEMSİLCİLERİMİZ PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MAÇLARI İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Galatasaray, deplasmanda 4-1 yenildiği Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı saat 20.45'te ağırlayacak.

Fenerbahçe ise 3-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Belçika temsilcisi Anderlecht ile deplasmanda TSİ 23.00'te karşılaşacak.

Bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları devam ediyor! İşte, 20 Şubat günün maçları!

CANLI YAYIN KANALLARI BELLİ OLDU

Anderlecht Fenerbahçe maçı ve Galatasaray AZ Alkmaar maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Öte yandan tüm maçlar TRT Tabii Spor 1 ve 2'den canlı ve dönüşümlü olarak yayınlanacak.

Bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları devam ediyor! İşte, 20 Şubat günün maçları!

20 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA AVRUPA LİGİ

20.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Twente (Hollanda) (TRT Tabii Spor 1)

20.45 Galatasaray-AZ Alkmaar (Hollanda) (TRT 1)

20.45 FCSB (Romanya)-PAOK (Yunanistan) (TRT Tabii Spor 2)

20.45 Roma (İtalya)-Porto (Portekiz) (TRT Tabii Spor)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Ferencvaros (Macaristan) (TRT Tabii Spor 2)

23.00 Ajax (Hollanda)-Union Saint-Gilloise (Belçika) (TRT Tabii Spor)

23.00 Real Sociedad (İspanya)-Midtjylland (Danimarka) (TRT Tabii Spor 1)

23.00 Anderlecht (Belçika)-Fenerbahçe (TRT 1)

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