Bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları devam ediyor! İşte, 20 Şubat günün maçları!

20 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA AVRUPA LİGİ
20.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Twente (Hollanda) (TRT Tabii Spor 1)
20.45 Galatasaray-AZ Alkmaar (Hollanda) (TRT 1)
20.45 FCSB (Romanya)-PAOK (Yunanistan) (TRT Tabii Spor 2)
20.45 Roma (İtalya)-Porto (Portekiz) (TRT Tabii Spor)
23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Ferencvaros (Macaristan) (TRT Tabii Spor 2)
23.00 Ajax (Hollanda)-Union Saint-Gilloise (Belçika) (TRT Tabii Spor)
23.00 Real Sociedad (İspanya)-Midtjylland (Danimarka) (TRT Tabii Spor 1)
23.00 Anderlecht (Belçika)-Fenerbahçe (TRT 1)