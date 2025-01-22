Giriş Tarihi: 22.01.2025 06:37
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
06:37
Bugün hangi maçlar var? 22 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
22 Ocak 2025 Çarşamba, futbolseverler için heyecan dolu bir gün olacak! Birbirinden çekişmeli maçlar, ekran başında büyük bir coşku yaratırken;. TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi popüler kanallar, bu kritik karşılaşmaları sporseverlerle buluşturacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, günün fikstrü...