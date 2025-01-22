Bugün hangi maçlar var? 22 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

22 Ocak 2025 Çarşamba günü, futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor! UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Premier Lig ve diğer büyük liglerdeki kritik karşılaşmalar futbolseverlerle buluşuyor. Peki, bugün kimin maçı var, saatkaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...