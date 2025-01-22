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Haberler Galeri Bugün hangi maçlar var? 22 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 06:37 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 06:37

Bugün hangi maçlar var? 22 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

22 Ocak 2025 Çarşamba, futbolseverler için heyecan dolu bir gün olacak! Birbirinden çekişmeli maçlar, ekran başında büyük bir coşku yaratırken;. TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi popüler kanallar, bu kritik karşılaşmaları sporseverlerle buluşturacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, günün fikstrü...

Bugün hangi maçlar var? 22 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

22 Ocak 2025 Çarşamba günü, futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor! UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Premier Lig ve diğer büyük liglerdeki kritik karşılaşmalar futbolseverlerle buluşuyor. Peki, bugün kimin maçı var, saatkaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...

Bugün hangi maçlar var? 22 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 7. HAFTA MAÇLARI

22 OCAK 2025 MAÇLARI

20.45 Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz) - TRT 1

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa) - Tabii Spor

23.00 Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya) - TRT 1

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere) - Tabii Spor

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Bugün hangi maçlar var? 22 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

23.00 Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya) - Tabii Spor 1

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya) - Tabii Spor 2

23.00 Milan (İtalya)-Girona (İspanya) - Tabii Spor 3

23.00 Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Tabii Spor 4

23.00 Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre) - Tabii Spor 5

Bugün hangi maçlar var? 22 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI

22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Club 18.30

Bugün hangi maçlar var? 22 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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