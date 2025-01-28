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Haberler Galeri Bugün hangi maçlar var? 28 Ocak 2025 Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:39

Bugün hangi maçlar var? 28 Ocak 2025 Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

28 Ocak 2025 Salı günü maç programı futbolseverler tarafından sorgulanıyor! Bugün oynanacak lig karşılaşmaları, taraftarların ilgisini çekerken, TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallar bu heyecanlı mücadeleleri ekranlara taşıyacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 28 Ocak Salı günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar!

Bugün hangi maçlar var? 28 Ocak 2025 Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol heyecanı, hafta ortasında hız kesmeden devam ediyor. Günün müsabakaları futbolseverlerin ve taraftarların arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 28 Ocak 2025 maç fikstürü...

Bugün hangi maçlar var? 28 Ocak 2025 Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 OCAK 2025

İngiltere - Championship

22:45 Portsmouth - Millwall

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Bugün hangi maçlar var? 28 Ocak 2025 Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TURNUVALAR (KULÜPLER) - KULÜP HAZIRLIK MAÇLARI

10:45 - Adelaide Olympic FC vs Adelaide United FK
12:45 - West Adelaide SC vs Para Hills Knights SC
14:00 - FC Alania Vladikavkaz vs FC Nart Cherkessk
15:00 - FK Loznica vs Gfk Sloven Ruma
15:00 - LKS Lodz vs FC Obolon Kiev

Bugün hangi maçlar var? 28 Ocak 2025 Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

16:45 - Hilleroed Fodbold vs Naestved BK
18:00 - FC Kryvbas Kriviy Rih vs Tromso IL
20:00 - B93 Kopenhagen vs Frederiksberg Alliancen 2000
20:00 - Ishoej IF vs Hvidovre IF
20:00 - SR Donaufeld vs SC Retz

Bugün hangi maçlar var? 28 Ocak 2025 Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

20:00 - SV Oberwart vs LASK
20:30 - Molde FK vs SK Traeff
20:30 - St. Pölten vs Kremser SC
21:00 - FC Bayern Alzenau vs VfR Wormatia 08 Worms

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