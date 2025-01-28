Bugün hangi maçlar var? 28 Ocak 2025 Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol heyecanı, hafta ortasında hız kesmeden devam ediyor. Günün müsabakaları futbolseverlerin ve taraftarların arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 28 Ocak 2025 maç fikstürü...