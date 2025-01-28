Giriş Tarihi: 28.01.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
09:39
Bugün hangi maçlar var? 28 Ocak 2025 Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
28 Ocak 2025 Salı günü maç programı futbolseverler tarafından sorgulanıyor! Bugün oynanacak lig karşılaşmaları, taraftarların ilgisini çekerken, TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallar bu heyecanlı mücadeleleri ekranlara taşıyacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 28 Ocak Salı günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar!