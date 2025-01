Bugün hangi maçlar var? 28 Ocak 2025 Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

16:45 - Hilleroed Fodbold vs Naestved BK

18:00 - FC Kryvbas Kriviy Rih vs Tromso IL

20:00 - B93 Kopenhagen vs Frederiksberg Alliancen 2000

20:00 - Ishoej IF vs Hvidovre IF

20:00 - SR Donaufeld vs SC Retz