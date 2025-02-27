BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ZTK maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 27 Şubat ZTK maç fikstürü!

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının son maçları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek! 3. hafta karşılaşmalarıyla birlikte çeyrek finale yükselen takımlar netleşecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sahne alacağı bu kritik günde, taraftarlar maç saatlerini ve yayın bilgilerine odaklandı. Peki, bugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte, 27 Şubat ZTK maç programı ve detaylar.