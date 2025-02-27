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Haberler Galeri BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ZTK maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 27 Şubat ZTK maç fikstürü!
Giriş Tarihi: 27.02.2025 07:20 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 07:22

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ZTK maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 27 Şubat ZTK maç fikstürü!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! Bugün oynanacak 3. hafta maçlarıyla grup aşaması tamamlanıyor ve çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak. Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olurken, Galatasaray ise sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler ve sarı-kırmızılılar çeyrek finale yükselebilecek mi? İşte, 27 Şubat ZTK maç fikstürü ve karşılaşmaların yayın bilgileri.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ZTK maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 27 Şubat ZTK maç fikstürü!

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının son maçları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek! 3. hafta karşılaşmalarıyla birlikte çeyrek finale yükselen takımlar netleşecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sahne alacağı bu kritik günde, taraftarlar maç saatlerini ve yayın bilgilerine odaklandı. Peki, bugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte, 27 Şubat ZTK maç programı ve detaylar.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ZTK maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 27 Şubat ZTK maç fikstürü!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA GRUP AŞAMASI TAMAMLANIYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçları bugün tamamlanıyor.

A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ZTK maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 27 Şubat ZTK maç fikstürü!

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç 27 Şubat Perşembe günü Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ZTK maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 27 Şubat ZTK maç fikstürü!

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında 27 Şubat Perşembe günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'taki saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ZTK maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 27 Şubat ZTK maç fikstürü!

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

16:00 GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE | A SPOR

16:00 Kasımpaşa - Göztepe | A SPOR

16:00 Erzurumspor - İstanbulspor | A SPOR

19:00 GALATASARAY - TÜMOSAN KONYASPOR | ATV

19:00 Eyüpspor - Başakşehir | A SPOR

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