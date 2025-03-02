BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 MART 2025 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Futbol tutkunları ekran başına! 2 Mart'ta Süper Lig, LaLiga ve birçok farklı ligde heyecan dolu maçlar oynanacak. Şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesinin hız kazandığı bu dönemde, takımlar sahada kritik puanlar için ter dökecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, günün maç programı ve detaylar!