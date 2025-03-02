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Giriş Tarihi: 02.03.2025 11:13 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 11:13

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 MART 2025 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün! 2 Mart maç takvimi belli oldu ve Süper Lig'den LaLiga'ya kadar birçok önemli karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Günün programında hangi maçların olduğu, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, Süper Lig, LaLiga ve diğer liglerden öne çıkan maçlar ve yayın bilgileri!

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 MART 2025 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Futbol tutkunları ekran başına! 2 Mart'ta Süper Lig, LaLiga ve birçok farklı ligde heyecan dolu maçlar oynanacak. Şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesinin hız kazandığı bu dönemde, takımlar sahada kritik puanlar için ter dökecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, günün maç programı ve detaylar!

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 MART 2025 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

2 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13:30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 2)

16:00 Kasımpaşa-Galatasaray (beIN Sports 1)

20:30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor (beIN Sports 1)

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 MART 2025 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

1. Lig

13:30 Geosis Boluspor-Erzurumspor FK (TRT Spor, beIN Sports Max 1)

13:30 Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor (beIN Sports Max 2)

16:00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (TRT Spor, beIN Sports 2)

20:30 Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (TRT Spor, beIN Sports 2)

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 MART 2025 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

LaLiga

16:00 Leganes - Getafe (S Sport, S Sports Plus)

18:15 Barcelona-Real Sociedad (S Sport, S Sports Plus)

20:30 Mallorca - Alaves (S Sports Plus)
23:00 Osasuna - Valencia (S Sports Plus)

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 MART 2025 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Serie A

14:30 Monza - Torino (S Sport 2, S Sports Plus

17:00 Bologna - Cagliari (S Sport 2, S Sports Plus

17:00 Genoa - Empoli (S Sport, S Sports Plus

20:00 Milan-Lazio (S Sport 2, S Sports Plus

22:45 Roma-Como (S Sport 2, S Sports Plus