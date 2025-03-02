Giriş Tarihi: 02.03.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
11:13
BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 MART 2025 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Futbolseverler için heyecan dolu bir gün! 2 Mart maç takvimi belli oldu ve Süper Lig'den LaLiga'ya kadar birçok önemli karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Günün programında hangi maçların olduğu, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, Süper Lig, LaLiga ve diğer liglerden öne çıkan maçlar ve yayın bilgileri!