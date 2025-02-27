Giriş Tarihi: 27.02.2025 07:53
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
07:53
Bugün hangi maçlar var? ZTK maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 27 Şubat FB ve GS ZTK maç fikstürü!
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! Bugün oynanacak 3. hafta maçlarıyla grup aşaması tamamlanıyor ve çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak. Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olurken, Galatasaray ise sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler ve sarı-kırmızılılar çeyrek finale yükselebilecek mi? İşte, 27 Şubat ZTK maç fikstürü ve karşılaşmaların yayın bilgileri.