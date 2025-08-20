Giriş Tarihi: 20.08.2025 07:35
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025
07:35
BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 20 AĞUSTOS 2025! Bugün hangi maçlar var, Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi heyecanı 20 Ağustos Çarşamba günü futbolseverlerle buluşuyor. Gecenin en çok merak edilen karşılaşması ise temsilcimiz Fenerbahçe ile Portekiz devi Benfica arasında oynanacak. Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sarı-lacivertliler avantajlı bir skor için sahaya çıkacak. Sporseverler bugünkü maç programını araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 20 Ağustos UEFA Avrupa Ligi maç takvimi…