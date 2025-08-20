BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 20 AĞUSTOS 2025! Bugün hangi maçlar var, Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda?

20 Ağustos 2025 Çarşamba gününün futbol gündemi UEFA Avrupa Ligi maçlarıyla şekilleniyor. Günün en dikkat çeken karşılaşması ise Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak olan Play-Off Turu ilk maçı. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen temsilcimiz, Kadıköy'de avantaj arayacak. Futbolseverler, bugünkü maçların saat ve yayın bilgilerini merak ediyor. Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi 20 Ağustos maç programı...