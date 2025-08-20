Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 20 AĞUSTOS 2025! Bugün hangi maçlar var, Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 20.08.2025 07:35 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 07:35

UEFA Avrupa Ligi heyecanı 20 Ağustos Çarşamba günü futbolseverlerle buluşuyor. Gecenin en çok merak edilen karşılaşması ise temsilcimiz Fenerbahçe ile Portekiz devi Benfica arasında oynanacak. Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sarı-lacivertliler avantajlı bir skor için sahaya çıkacak. Sporseverler bugünkü maç programını araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 20 Ağustos UEFA Avrupa Ligi maç takvimi…

20 Ağustos 2025 Çarşamba gününün futbol gündemi UEFA Avrupa Ligi maçlarıyla şekilleniyor. Günün en dikkat çeken karşılaşması ise Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak olan Play-Off Turu ilk maçı. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen temsilcimiz, Kadıköy'de avantaj arayacak. Futbolseverler, bugünkü maçların saat ve yayın bilgilerini merak ediyor. Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi 20 Ağustos maç programı...

20 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)

Celtic (İskoçya) - Kairat (Kazakistan)

Basel (İsviçre) - Kopenhag (Danimarka)

Fenerbahçe - Benfica (Portekiz)

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayımlanacak.

