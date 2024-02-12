Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 Şubat Pazartesi 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 13:45

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 Şubat Pazartesi 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda ve saat kaçta?

Bugünkü maçlar 12 Şubat Pazartesi günkü müsabakaları öğrenmek adına spor severlerin gündemindeki yerini almış durumda. Futbol, basketbol, voleybol karşılaşmaları başta olmak üzere tüm spor dallarında araştırmalar sürerken futbol severler; Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi fikstürüne odaklandı. Peki; bugün hangi maçlar var, hangi kanalda canlı yayınlanıyor, şifresiz mi? İşte, bugünkü maç programı (fikstür)...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 Şubat Pazartesi 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda ve saat kaçta?

Bugünkü maçlar TFF ve UEFA liglerinde araştırılmaya başladı. Taraftarlar; karşılaşmalar için TRT Spor, BeIN Sports,TV8.5, A Spor gibi spor kanalarına yönelmiş durumda. Bugün gerçekleşecek Süper Lig maçları takip ediliyor. Peki, bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? İşte; 12 Şubat 2024 bugünkü maç programı...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 Şubat Pazartesi 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda ve saat kaçta?

12 ŞUBAT BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00 BeIN Sports 1 Trabzonspor - Hatayspor (Futbol)

20:00 TRT Spor Eyüpspor - Gençlerbirliği (Futbol)

20:00 BeIN Sports 2 Samsunspor - Antalyaspor (Futbol)

22:45 S Sport 2 Juventus - Udinese (Futbol)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 Şubat Pazartesi 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda ve saat kaçta?

Basketbol Süper Lig:

19.00 Çağdaş Bodrumspor - Bursaspor

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 Şubat Pazartesi 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda ve saat kaçta?

ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Son 16 turundan çeyrek finale yükselen 8 takımın katılacağı kura A Spor ekranlarından takip edilecek.

SON DAKİKA