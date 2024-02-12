BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 Şubat Pazartesi 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda ve saat kaçta?

Giriş Tarihi: 12.02.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
13:45
Bugünkü maçlar 12 Şubat Pazartesi günkü müsabakaları öğrenmek adına spor severlerin gündemindeki yerini almış durumda. Futbol, basketbol, voleybol karşılaşmaları başta olmak üzere tüm spor dallarında araştırmalar sürerken futbol severler; Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi fikstürüne odaklandı. Peki; bugün hangi maçlar var, hangi kanalda canlı yayınlanıyor, şifresiz mi? İşte, bugünkü maç programı (fikstür)...