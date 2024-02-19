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Giriş Tarihi: 19.02.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 14:48

BUGÜNLÜ MAÇLAR 19 Şubat 2024 Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugünkü maçlar 19 Şubat Pazartesi gününe ait maç takvimi ile takip ediliyor. Bu hafta oynanacak futbol, basketbol, voleybol müsabakaları spor izleyicisinin gündeminde. Futbolseverler; Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi fikstürünü yakın mercek altına aldı. Peki; bugün hangi maçlar var, hangi kanalda canlı yayınlanıyor, şifresiz mi? İşte, bugünkü maç programı...

BUGÜNLÜ MAÇLAR 19 Şubat 2024 Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugünkü maçlar için ekran başında yerler alındı. Taraftarlar; karşılaşmalar için TRT Spor, BeIN Sports,TV8.5, A Spor gibi spor kanallarının yayın akışını takip ediliyor. Bugün gerçekleşecek Süper Lig maçları futbol izleyicisinin gündeminde. Peki, bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? İşte; 19 Şubat 2024 bugünkü maç programı...

BUGÜNLÜ MAÇLAR 19 Şubat 2024 Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda, saat kaçta?

19 ŞUBAT BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

SÜPER LİG

20:00 Beşiktaş - Konyaspor (beIN Sports 1)

20:00 Başakşehir FK - Kayserispor (beIN Sports 2)

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BUGÜNLÜ MAÇLAR 19 Şubat 2024 Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda, saat kaçta?

1.LİG

14:00 Gençlerbirliği - Bandırmaspor (TRT Spor)

LA LİGA

23:00 Athletic Bilbao - Girona (S Sport)

PREMİER LİG

23:00 Everton-Crystal Palace

BUGÜNLÜ MAÇLAR 19 Şubat 2024 Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda, saat kaçta?

SPARTA PRAG GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı 22 Şubat Perşembe günü oynanacak. Maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Heyecanlı mücadele Letna Stadyumu olarak bilinen Generali Arena'da oynanacak.

BUGÜNLÜ MAÇLAR 19 Şubat 2024 Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda, saat kaçta?
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