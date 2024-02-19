Giriş Tarihi: 19.02.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
14:48
BUGÜNLÜ MAÇLAR 19 Şubat 2024 Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda, saat kaçta?
Bugünkü maçlar 19 Şubat Pazartesi gününe ait maç takvimi ile takip ediliyor. Bu hafta oynanacak futbol, basketbol, voleybol müsabakaları spor izleyicisinin gündeminde. Futbolseverler; Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi fikstürünü yakın mercek altına aldı. Peki; bugün hangi maçlar var, hangi kanalda canlı yayınlanıyor, şifresiz mi? İşte, bugünkü maç programı...