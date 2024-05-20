Giriş Tarihi: 20.05.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
10:19
BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 Mayıs Pazartesi programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 20 Mayıs Pazartesi günü için araştırılıyor. Voleybol, basketbol, futbol maçları özelinde "Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?" soruları spor severlerin gündemindeki yerini aldı. TV8,5, beIN Sports, Exxen, TRT Spor, A Spor gibi kanalların yayın akışları kontrol ediliyor. Peki; bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, bugünkü maçlar...