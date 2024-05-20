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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 Mayıs Pazartesi programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 10:19

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 Mayıs Pazartesi programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 20 Mayıs Pazartesi günü için araştırılıyor. Voleybol, basketbol, futbol maçları özelinde "Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?" soruları spor severlerin gündemindeki yerini aldı. TV8,5, beIN Sports, Exxen, TRT Spor, A Spor gibi kanalların yayın akışları kontrol ediliyor. Peki; bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, bugünkü maçlar...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 Mayıs Pazartesi programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugünkü maçlar spor severler tarafından araştırılmaya başladı. Tuttuğu takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularına yanıt aramaya başladı. 20 Mayıs 2024 maç takvimi ile bugünün programı belli oldu. İşte 20 Mayıs 2024 maç programı ile günün maçları…

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 Mayıs Pazartesi programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

20 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

20:00 Çorum FK - Bodrum FK / TRT Spor

19:30 Salernitana - Hellas Verona

21:45 Bologna Juventus

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 Mayıs Pazartesi programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
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BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 Mayıs Pazartesi programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
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