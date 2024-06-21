BUGÜNKÜ MAÇLAR - EURO 2024 FİKSTÜR: 21 Haziran Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar EURO 2024, Milletler Ligi (VNL) gibi müsabakalar noktasında sorgulanıyor. Taraftarlar, karşılaşmaları kaçırmamak adına maç programını kontrol ediyor. Bugün yabancı takımların Avurpa Şampiyonası mücadelesi sürerken Filenin Sultanları milli maça çıkıyor. Peki, 21 Haziran Cuma bugün kimin maçı var, hangi maçlar? İşte; bugünkü maçlar listesi...