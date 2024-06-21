Giriş Tarihi: 21.06.2024 08:25
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024
08:25
BUGÜNKÜ MAÇLAR - EURO 2024 FİKSTÜR: 21 Haziran Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 21 Haziran 2024 tarihi ile birlikte araştırılmaya başladı. EURO 2024 heyecanının Almanya'da başlamasıyla birlikte milli maçlara ilgi yoğunlaştı. Futbolun yanı sıra voleybolda da milli takım heyecanı sürüyor. TRT 1, TV8,5, beIN Sports, Exxen, TRT Spor, A Spor gibi spor kanallarının yayın akışları bu kapsamda araştırılıyor. Peki; bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, bugünkü maçlar...