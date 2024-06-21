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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR - EURO 2024 FİKSTÜR: 21 Haziran Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 21.06.2024 08:25 Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 08:25

BUGÜNKÜ MAÇLAR - EURO 2024 FİKSTÜR: 21 Haziran Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 21 Haziran 2024 tarihi ile birlikte araştırılmaya başladı. EURO 2024 heyecanının Almanya'da başlamasıyla birlikte milli maçlara ilgi yoğunlaştı. Futbolun yanı sıra voleybolda da milli takım heyecanı sürüyor. TRT 1, TV8,5, beIN Sports, Exxen, TRT Spor, A Spor gibi spor kanallarının yayın akışları bu kapsamda araştırılıyor. Peki; bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, bugünkü maçlar...

BUGÜNKÜ MAÇLAR - EURO 2024 FİKSTÜR: 21 Haziran Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar EURO 2024, Milletler Ligi (VNL) gibi müsabakalar noktasında sorgulanıyor. Taraftarlar, karşılaşmaları kaçırmamak adına maç programını kontrol ediyor. Bugün yabancı takımların Avurpa Şampiyonası mücadelesi sürerken Filenin Sultanları milli maça çıkıyor. Peki, 21 Haziran Cuma bugün kimin maçı var, hangi maçlar? İşte; bugünkü maçlar listesi...

BUGÜNKÜ MAÇLAR - EURO 2024 FİKSTÜR: 21 Haziran Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta, hangi kanalda?

21 HAZİRAN BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

EURO 2024:

16.00 Slovakya - Ukrayna

19.00 Polonya - Avusturya

22.00 Hollanda - Fransa

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BUGÜNKÜ MAÇLAR - EURO 2024 FİKSTÜR: 21 Haziran Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Milletler Ligi Çeyrek Final:

16.30 Türkiye Polonya voleybol maçı

BUGÜNKÜ MAÇLAR - EURO 2024 FİKSTÜR: 21 Haziran Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli takım F grubunda Gürcistan, Çekya ve Portekiz ile karşılaşacak:

18 Haziran 2024 / 19.00: Türkiye - Gürcistan

22 Haziran 2024 / 19.00: Türkiye- Portekiz

26 Haziran 2024 / 22.00: Çekya-Türkiye

BUGÜNKÜ MAÇLAR - EURO 2024 FİKSTÜR: 21 Haziran Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta, hangi kanalda?
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