Giriş Tarihi: 13.03.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
15:22
BÜGÜNKÜ MAÇLAR 28 Şubat 2024 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı? İşte maç programı
Sporseverler tarafından maç takvimi sorgulanırken tuttuğu takımın maçını araştıran taraftarlar bugünkü maçlara odaklandı. Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, heyecanı devam ederken taraftarlar 13 Mart maç takvimi sorgulamalarına başladılar. Türkiye Kupasının yanı sıra bugün dünya liglerinde de karşılaşmalar yaşanacak. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 13 Mart günü oynanacak mücadeleler…