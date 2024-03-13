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Haberler Galeri BÜGÜNKÜ MAÇLAR 28 Şubat 2024 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı? İşte maç programı
Giriş Tarihi: 13.03.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 15:22

BÜGÜNKÜ MAÇLAR 28 Şubat 2024 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı? İşte maç programı

Sporseverler tarafından maç takvimi sorgulanırken tuttuğu takımın maçını araştıran taraftarlar bugünkü maçlara odaklandı. Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, heyecanı devam ederken taraftarlar 13 Mart maç takvimi sorgulamalarına başladılar. Türkiye Kupasının yanı sıra bugün dünya liglerinde de karşılaşmalar yaşanacak. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 13 Mart günü oynanacak mücadeleler…

BÜGÜNKÜ MAÇLAR 28 Şubat 2024 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı? İşte maç programı

13 Mart maç takvimi belli oldu. Futbol tutkunlarının büyük bir ilgiyle takip ettiği UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi maçları oynanacakken dünya liglerinde de büyük karşılaşmalar yaşanacak. Peki bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 13 Mart 2024 Şubat maç takvimi

BÜGÜNKÜ MAÇLAR 28 Şubat 2024 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı? İşte maç programı

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır.

Taichung - Abdish Ata (AFC Kupası Çeyrek Final) - 11:00

Yokohama Marinos - Shandong Taishan (AFC Şampiyonlar Ligi) - 13:00

Milan - Real Madrid (UEFA Gençlik Ligi) - 18:00

Mainz - Porto (UEFA Gençlik Ligi) - 20:00

Atletico Madrid - Inter (UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16) - 23:00

B.Dortmund - PSV (UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16) - 23:00

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BÜGÜNKÜ MAÇLAR 28 Şubat 2024 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı? İşte maç programı

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ

Tofaş – Unicaja 20.00

Promitheas – Hapoel Holon 20.00

Hapoel Kudüs – Peristeri 22.00

Strasbourg – Cholet 22.00

Tenerife – Karşıyaka 23.00

BASKETBOL BKT AVRUPA KUPASI

Beşiktaş Emlakjet - Hapoel Shlomo 20.30

BÜGÜNKÜ MAÇLAR 28 Şubat 2024 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı? İşte maç programı

CEV ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ

Ziraat Bankkart - Jastrzebski Wegiel 22.30

BÜGÜNKÜ MAÇLAR 28 Şubat 2024 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı? İşte maç programı
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