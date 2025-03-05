Giriş Tarihi: 05.03.2025 07:04
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
07:04
Bugünkü maçlar 5 Mart 2025 Çarşamba: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 5 Mart 2025 Çarşamba günü için takip ediliyor. Devler Ligi son 16 turu heyecanı yaşarken futbolseverler ekran başında yerlerini aldı. Çeyrek final biletini almak isteyen takımlar mücadelelerini sürdürüyor. Karşılaşmaları canlı yayın ile takip etmek isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, günün karşılaşmaları...