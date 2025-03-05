Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bugünkü maçlar 5 Mart 2025 Çarşamba: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 07:04 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 07:04

Bugünkü maçlar 5 Mart 2025 Çarşamba: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 5 Mart 2025 Çarşamba günü için takip ediliyor. Devler Ligi son 16 turu heyecanı yaşarken futbolseverler ekran başında yerlerini aldı. Çeyrek final biletini almak isteyen takımlar mücadelelerini sürdürüyor. Karşılaşmaları canlı yayın ile takip etmek isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, günün karşılaşmaları...

Bugünkü maçlar 5 Mart 2025 Çarşamba: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maç programı 'kimin maçı var' sorusu ile izleniyor. Günün önemli karşılaşmaları arasında Benfica, Barcelona, PSG, Liverpool takımları takip ediliyor. İşte, 5 Mart bugünkü maçlar ve karşılaşmalara dair detaylar...

Bugünkü maçlar 5 Mart 2025 Çarşamba: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 MART ÇARŞAMBA

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu

20.45 Feyenoord – Inter

23.00 Bayern Münih – Leverkusen

23.00 Benfica – Barcelona

23.00 PSG - Liverpool

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugünkü maçlar 5 Mart 2025 Çarşamba: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampyionlar Ligi maçları TRT 1 ve Tabii Spor platformundan takip edilecek.

Bugünkü maçlar 5 Mart 2025 Çarşamba: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig

13.30 Keçiören – Erokspor

16.00 Çorum – Boluspor

16.00 Şanlıurfa – Adanaspor

20.30 Karagümrük – Bandırmaspor

Bugünkü maçlar 5 Mart 2025 Çarşamba: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?