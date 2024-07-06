Giriş Tarihi: 06.07.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
11:15
BUGÜNKÜ MAÇLAR 🏆 Bugün kimin maçı var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol takımımızın içinde yer aldığı EURO 2024'de son 16 turu tamamlandı. Gözler çeyrek final mücadelelerine çevrildi. Çeyrek finalde İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, İsviçre, Hollanda gibi takımlar yarı final için mücadele edecek. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçları iki günde tamamlanacak. Peki, bugün kimin maçı var? Çeyrek final maçları bugün mü, saat kaçta? İşte, EURO 2024 bugünkü maçlar…