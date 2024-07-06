BUGÜNKÜ MAÇLAR 🏆 Bugün kimin maçı var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 son 8'e kalan takımlar çeyrek finalde kıyasıya mücadele edecek. Turnuvanın dikkat çeken elemelerinde yer alan İngiltere - İsviçre çeyrek finali karşılaşması bugün yaşanacak. Günün ikinci maçı ise Hollanda - Türkiye arasında yaşanacak. Peki, bugün kimin maçı var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?