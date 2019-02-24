Bülent Timurlenk: Dev derbinin artıları eksileri

SABAH Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk bugünkü yazısında, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi iki takımın artılarını ve eksilerini değerlendirdi. BEŞİKTAŞ'TA BEKLER FORMDA Sezonun 2. yarısında Erzurum beraberliği dışında kayıp yapmayan Beşiktaş, yarıştığı tek kulvarda iddiasını devam ettirmek için derbiyi kazanmak zorunda. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi trafiği nedeniyle örselenmişlerdi. Şimdi ise tek hedefleri var: Şampiyonluk ya da Şampiyonlar Ligi biletine uzanacakları ikincilik. Burak Yılmaz büyük maçların oyuncusu ama Beşiktaş'ın yüksek skor gücü sadece Burak'a bağlı değil. Ve son haftalarda pas oyununu iyi oynuyorlar. + İki eski Fenerbahçeli Gökhan Gönül ve Caner Erkin geçen hafta Malatya deplasmanında asist yapan isimlerdi. Caner elbette Fenerbahçe'nin kuvvetli sağ kanadı yüzünden savunmayı düşünmek zorunda ama ikisinin kalitesi Beşiktaş için artı. + Ljajic'ın yokluğunda Şenol Güneş orta sahada Kagawa ya da Oğuzhan'ı kullanmaz ise Atiba ve Medel'in önünde Dorukhan yer alacak. Kaleyi cepheden gördüğü pozisyonlarda iyi vuruşları olan ve oyunun iki tarafının da hakkını veren Dorukhan derbinin kader adamı olabilir. LJAJİC'İN YOKLUĞU CİDDİ SORUN - Büyük maçlar büyük futbolcularla kazanılır. Ligin ilk yarısında G.Saray'a penaltıdan da olsa gol atan Ljajic'in bu derbide cezalı duruma düşmesi Beşiktaş adına en büyük eksi.