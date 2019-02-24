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: Dev derbinin artıları eksileri

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan - maçı öncesi iki takımın artılarını ve eksilerini değerlendirdi.

BÜLENT TİMURLENK Spor galerileri
Giriş Tarihi: 24.02.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 10:08
Bülent Timurlenk: Dev derbinin artıları eksileri

BEŞİKTAŞ'TA BEKLER FORMDA

Sezonun 2. yarısında Erzurum beraberliği dışında kayıp yapmayan , yarıştığı tek kulvarda iddiasını devam ettirmek için derbiyi kazanmak zorunda.

Bülent Timurlenk: Dev derbinin artıları eksileri

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi trafiği nedeniyle örselenmişlerdi. Şimdi ise tek hedefleri var: Şampiyonluk ya da Şampiyonlar Ligi biletine uzanacakları ikincilik.

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Bülent Timurlenk: Dev derbinin artıları eksileri

Burak Yılmaz büyük maçların oyuncusu ama 'ın yüksek skor gücü sadece Burak'a bağlı değil. Ve son haftalarda pas oyununu iyi oynuyorlar.

Bülent Timurlenk: Dev derbinin artıları eksileri

+ İki eski Fenerbahçeli Gökhan Gönül ve Caner Erkin geçen hafta Malatya deplasmanında asist yapan isimlerdi. Caner elbette 'nin kuvvetli sağ kanadı yüzünden savunmayı düşünmek zorunda ama ikisinin kalitesi için artı.

Bülent Timurlenk: Dev derbinin artıları eksileri

+ Ljajic'ın yokluğunda Şenol Güneş orta sahada Kagawa ya da Oğuzhan'ı kullanmaz ise Atiba ve Medel'in önünde Dorukhan yer alacak.

Bülent Timurlenk: Dev derbinin artıları eksileri

Kaleyi cepheden gördüğü pozisyonlarda iyi vuruşları olan ve oyunun iki tarafının da hakkını veren Dorukhan derbinin kader adamı olabilir.

Bülent Timurlenk: Dev derbinin artıları eksileri

LJAJİC'İN YOKLUĞU CİDDİ SORUN

- Büyük maçlar büyük futbolcularla kazanılır. Ligin ilk yarısında G.Saray'a penaltıdan da olsa gol atan Ljajic'in bu derbide cezalı duruma düşmesi adına en büyük eksi.

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