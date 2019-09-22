Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

O gün PSG, Choupo- Moting, arkasında Neymar, kanatlarda Angel Di Maria ve Sarabia ile sahaya çıkmış 70'ten sonra Sarabia'yı kenara alıp Neymar'ı kenara çekip artı bir orta sahayla 90 artı da maçı koparmıştı. Yanal'ın 4-2-1-3 dizilişi PSG'den farksızdı.