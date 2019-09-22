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  • Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 22.09.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 12:44
Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

, Süper Lig'in 5. haftasında MKE 'nü konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi , - maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Bülent Timurlenk'in yazısı...

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Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Geçen hafta Alanya deplasmanında 'nin sahaya dizilişini PSG'nin 90 artıda kazandığı dizilişine benzetebilirdik. Kural hatası tartışmaları futbol analizlerini geride bıraktı.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

O gün PSG, Choupo- Moting, arkasında Neymar, kanatlarda Angel Di Maria ve Sarabia ile sahaya çıkmış 70'ten sonra Sarabia'yı kenara alıp Neymar'ı kenara çekip artı bir orta sahayla 90 artı da maçı koparmıştı. Yanal'ın 4-2-1-3 dizilişi PSG'den farksızdı.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Dün de benzer bir 11'i stoperdeki Adil Rami farkıyla sahada gördük. 6 numarada oynayan oyuncu, arkasındaki iki stopere güvenmezse orta sahadaki pas organizasyonunda önce kendi bölgesini kollar.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

F.Bahçe Gustavo'nun tekniğinden stoperlerinin zafiyeti yüzünden yararlanamadı. 'nün golü, Rodrigues'in sakatlığı Yanal'a PSG'nin 70'te yaptığını yaptırdı. Orta sahaya artı bir adam: Emre...

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Temastan kaçınması için Vedat'ın arkasında başlayan Emre, ikinci yarıda derin orta saha bölgesine çekilip, Tolga'nın kanada atıldığı oyunda yerini Kruse'ye bıraktı.

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