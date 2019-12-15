Bülent Timurlenk Galatasaray - Ankaragücü maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk bugünkü yazısında, Galatasaray - Ankaragücü maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede Galatasaray'ın gollerini 53'üncü dakikada Feghouli ve 83'üncü dakikada penaltıdan Belhanda kaydetti. Konuk Ankaragücü'nün golleri ise 88'inci dakikada penaltıdan İlhan Parlak ve 90+1'inci dakikada Kitsiou'dan geldi. SABAH Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk, Galatasaray - Ankaragücü maçını analiz etti. İşte Bülent Timurlenk'in yazısı... Şampiyonlar Ligi'ne veda etmiş, Türkiye Kupası'nda da 2-0'ın rövanşını almak zorunda olan takım, ligde en stressiz maçını kimle oynamak istersiniz diye sorsalar bu Ankaragücü olurdu. Çünkü rakip kalenize gelemiyordu. Galatasaray bu sezon imkânsızın şarkısını çalıyor. İlk yarıda Falcao'nun kafa vuruşu dışında pozisyonu yok. Sezon başından beri bu takımın en iyi futbolcusu Ömer Bayram ise, çıtayı oraya koyduysanız buna şaşırmamınız lazım. 2 oyun var. Biri hızlı ve dikine hücumlarla rakibi eksik yakalamak: ikincisi, set oyununda futbol aklını kullanıp rakibi eksiltip pozisyon yaratmak. Ankaragücü'nün oyunu karşısında Galatasaray dün ikincisini yapmakta yoksundu. Bir duran top ve bir penaltıyla 2 golü buldular.