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  • Bülent Timurlenk Galatasaray - Ankaragücü maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 15.12.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 10:39
Bülent Timurlenk Galatasaray - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 15'inci haftasında , sahasında MKE ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede Galatasaray'ın gollerini 53'üncü dakikada Feghouli ve 83'üncü dakikada penaltıdan Belhanda kaydetti. Konuk Ankaragücü'nün golleri ise 88'inci dakikada penaltıdan İlhan Parlak ve 90+1'inci dakikada Kitsiou'dan geldi.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Ankaragücü maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı , - maçını analiz etti. İşte Bülent Timurlenk'in yazısı...

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Bülent Timurlenk Galatasaray - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Şampiyonlar Ligi'ne veda etmiş, Türkiye Kupası'nda da 2-0'ın rövanşını almak zorunda olan takım, ligde en stressiz maçını kimle oynamak istersiniz diye sorsalar bu olurdu. Çünkü rakip kalenize gelemiyordu.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Ankaragücü maçını değerlendirdi

bu sezon imkânsızın şarkısını çalıyor. İlk yarıda Falcao'nun kafa vuruşu dışında pozisyonu yok.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Sezon başından beri bu takımın en iyi futbolcusu Ömer Bayram ise, çıtayı oraya koyduysanız buna şaşırmamınız lazım.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Ankaragücü maçını değerlendirdi

2 oyun var. Biri hızlı ve dikine hücumlarla rakibi eksik yakalamak: ikincisi, set oyununda futbol aklını kullanıp rakibi eksiltip pozisyon yaratmak.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Ankaragücü maçını değerlendirdi

'nün oyunu karşısında dün ikincisini yapmakta yoksundu. Bir duran top ve bir penaltıyla 2 golü buldular.

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