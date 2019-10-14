Bülent Timurlenk, Türkiye'nin rakibi Fransa'yı analiz etti

SABAH Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk bugünkü yazısında, A Milli Takım'ın EURO 2020 Elemelerindeki rakibi Fransa'yı analiz etti. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. maçında bu akşam sahasında Fransa ile karşı karşıya gelecek. SABAH'ın usta kalemi Bülent Timurlenk, zorlu mücadele öncesi Fransa'yla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Bülent Timurlenk'in yazısı... ALMAN MOTORLU FRANSIZ TAKIMI... Haziran ayında Türkiye'ye geldiklerinde karşımızda bizimle oynadıkları 4 maçı da kazanmış, son Dünya Kupası sahibi apoletli yıldızlar topluluğu bir Fransa vardı. Futbolda bazen yıldızlar gökten inmezler. O gün üstün bir oyunla devirdiğimiz Deschamps'ın ekibi, son 25 maçında iki mağlubiyet aldı. Kasım 2018'de Hollanda'ya 2-0 kaybettikleri maçtan sonra Konya'da mağlubiyetle tanışan Fransa, şimdi EURO 2020 yolunda bu akşam kazanmak için birden fazla nedene sahip: 1- Türkiye'yi devirip son iki maçı formaliteye çevirmek ve kulüp bazında lig-Şampiyonlar Ligi maratonunda koşturacak ideal 11'in kafasını rahatlatmak... 2- Haziran ayında kaybettikleri maçın ardından 'Tatile çıkmışlardı' diyen kendi medyalarına rövanşı alıp cevap vermek..