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, Türkiye'nin rakibi Fransa'yı analiz etti

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, A Milli Takım'ın EURO 2020 Elemelerindeki rakibi Fransa'yı analiz etti.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 15:01
Bülent Timurlenk, Türkiye'nin rakibi Fransa'yı analiz etti

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. maçında bu akşam sahasında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Bülent Timurlenk, Türkiye'nin rakibi Fransa'yı analiz etti

SABAH'ın usta kalemi , zorlu mücadele öncesi Fransa'yla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Bülent Timurlenk'in yazısı...

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Bülent Timurlenk, Türkiye'nin rakibi Fransa'yı analiz etti

ALMAN MOTORLU FRANSIZ TAKIMI...

Haziran ayında Türkiye'ye geldiklerinde karşımızda bizimle oynadıkları 4 maçı da kazanmış, son Dünya Kupası sahibi apoletli yıldızlar topluluğu bir Fransa vardı.

Bülent Timurlenk, Türkiye'nin rakibi Fransa'yı analiz etti

Futbolda bazen yıldızlar gökten inmezler. O gün üstün bir oyunla devirdiğimiz Deschamps'ın ekibi, son 25 maçında iki mağlubiyet aldı.

Bülent Timurlenk, Türkiye'nin rakibi Fransa'yı analiz etti

Kasım 2018'de Hollanda'ya 2-0 kaybettikleri maçtan sonra Konya'da mağlubiyetle tanışan Fransa, şimdi EURO 2020 yolunda bu akşam kazanmak için birden fazla nedene sahip:

Bülent Timurlenk, Türkiye'nin rakibi Fransa'yı analiz etti

1- Türkiye'yi devirip son iki maçı formaliteye çevirmek ve kulüp bazında lig-Şampiyonlar Ligi maratonunda koşturacak ideal 11'in kafasını rahatlatmak...

Bülent Timurlenk, Türkiye'nin rakibi Fransa'yı analiz etti

2- Haziran ayında kaybettikleri maçın ardından "Tatile çıkmışlardı" diyen kendi medyalarına rövanşı alıp cevap vermek..

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