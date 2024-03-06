Bülent Timurlenk’ten olay şampiyonluk tahmini! Yabancı hakem tartışması için çarpıcı yanıt: “Milano’dan manken getirmiyorsunuz”

Beşiktaş taraftarı o kadar hazırlık yapıp müthiş bir destek verse de yine hayal kırıklığına uğradı. Santos'a dair umutları sanki azalıyor gibi. Portekizli teknik adam önümüzdeki sezon takımın başında olmalı mı?

Santos'un Trabzon maçıyla beraber kalesinde gol görmeden yakaladığı galibiyet serisinde karşısındaki takımlar, Beşiktaş'ın durumunu gereğinden fazla pozitif göstermiş olabilir. Bence de öyle oldu. Gedson'un hiç gereği yokken gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi, Salih'in kupada oynayıp pazar günü tribüne çıkması sonrasında Santos'a çok derin bir taktik eleştirisi getirebilmek mümkün değil.