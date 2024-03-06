Giriş Tarihi: 06.03.2024 07:03
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
07:05
Bülent Timurlenk’ten olay şampiyonluk tahmini! Yabancı hakem tartışması için çarpıcı yanıt: “Milano’dan manken getirmiyorsunuz”
Son dakika haberleri… SABAH Spor yazarı Bülent Timurlenk, Serbest Kürsü'de Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine dair konuşan ikili, Avrupa futbolundaki önemli gelişmeleri de değerlendirdi. Bülent Timurlenk'in şampiyonluk tahmini dikkat çekerken Fernando Santos için de çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…