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Haberler Galeri Bülent Timurlenk’ten olay şampiyonluk tahmini! Yabancı hakem tartışması için çarpıcı yanıt: “Milano’dan manken getirmiyorsunuz”
Giriş Tarihi: 06.03.2024 07:03 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 07:05

Bülent Timurlenk’ten olay şampiyonluk tahmini! Yabancı hakem tartışması için çarpıcı yanıt: “Milano’dan manken getirmiyorsunuz”

Son dakika haberleri… SABAH Spor yazarı Bülent Timurlenk, Serbest Kürsü'de Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine dair konuşan ikili, Avrupa futbolundaki önemli gelişmeleri de değerlendirdi. Bülent Timurlenk'in şampiyonluk tahmini dikkat çekerken Fernando Santos için de çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Bülent Timurlenk’ten olay şampiyonluk tahmini! Yabancı hakem tartışması için çarpıcı yanıt: “Milano’dan manken getirmiyorsunuz”

Son dakika haberleri… SABAH Spor yazarı Bülent Timurlenk, Serbest Kürsü'de Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine dair konuşan ikili, Avrupa futbolundaki önemli gelişmeleri de değerlendirdi. Bülent Timurlenk'in şampiyonluk tahmini dikkat çekerken Fernando Santos için de çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Bülent Timurlenk’ten olay şampiyonluk tahmini! Yabancı hakem tartışması için çarpıcı yanıt: “Milano’dan manken getirmiyorsunuz”

Beşiktaş taraftarı o kadar hazırlık yapıp müthiş bir destek verse de yine hayal kırıklığına uğradı. Santos'a dair umutları sanki azalıyor gibi. Portekizli teknik adam önümüzdeki sezon takımın başında olmalı mı?

Santos'un Trabzon maçıyla beraber kalesinde gol görmeden yakaladığı galibiyet serisinde karşısındaki takımlar, Beşiktaş'ın durumunu gereğinden fazla pozitif göstermiş olabilir. Bence de öyle oldu. Gedson'un hiç gereği yokken gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi, Salih'in kupada oynayıp pazar günü tribüne çıkması sonrasında Santos'a çok derin bir taktik eleştirisi getirebilmek mümkün değil.

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Bülent Timurlenk’ten olay şampiyonluk tahmini! Yabancı hakem tartışması için çarpıcı yanıt: “Milano’dan manken getirmiyorsunuz”

Rebic'i bir türlü kazanamadı, Cenk'ten vazgeçmiyor ve kupada bir önceki turu getiren Muleka'yı unuttu. Döneminin tek artısı, Necip'in kariyerinin en iyi günlerini geçiriyor olması. Beşiktaş, hocasının da onayıyla Musrati ve Muçi'nin bonservisine 22 milyon Euro ödedi. Oyuna girdiğinde ıslıklanan birinci santrforunuzla gelecek sezon yola devam etmeyeceğiniz ortadayken başkan Hasan Arat'ın yeni bir teknik direktör arayışına gireceğini hiç sanmıyorum.

Bülent Timurlenk’ten olay şampiyonluk tahmini! Yabancı hakem tartışması için çarpıcı yanıt: “Milano’dan manken getirmiyorsunuz”

Galatasaray derbiyi kazandı, çok önemli bir virajdı. Bana göre %51 şampiyonluğa yaklaştı. Fenerbahçe de kazanmaya devam ediyor. Kalan maçlara bakarsak düşüncen nedir?

Şubat ayı fikstürüne dönüp baktığımızda Galatasaray'ın iki Avrupa sınavı varken Samsun, Ankaragücü deplasmanları ve Beşiktaş derbisiyle son bulacak 5 maçlık seride puan kaybı yapma ihtimali Fenerbahçe'den fazlaydı. Kağıt üzerinde İsmail Kartal'ın takımının Antalya deplasmanı zorluydu ve Fenerbahçe camiasında beklenti, Galatasaray'ın derbi dahil birden fazla maçta puan kaybı yapacağı yönündeydi. Kadıköy'de Alanya beraberliği hesapları bozdu ve Galatasaray, Beşiktaş'ı yendi. Şimdi roller değişti.

Bülent Timurlenk’ten olay şampiyonluk tahmini! Yabancı hakem tartışması için çarpıcı yanıt: “Milano’dan manken getirmiyorsunuz”

Fenerbahçe'nin önünde milli araya kadar 2 Avrupa sınavı ve 2 lig maçı var. Kartal'ın yarın Belçika'da çıkartacağı kadro, ardından Pendik maçı, Saint-Gilloise rövanşı ve 3 gün sonrası Trabzon deplasmanında enerjisi yüksek bir takım için kadroyu nasıl kullanacağını göreceğiz. Galatasaray ise bu dönemi Rize maçı ve Kasımpaşa deplasmanıyla İstanbul'da geçirecek.

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