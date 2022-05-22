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Haberler Galeri Bulgaristan Ligi'nde şikeli maç! Başkan sahaya girdi sonra kulübü kapattı...
Giriş Tarihi: 22.05.2022 18:34 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 18:37

Bulgaristan Ligi'nde şikeli maç! Başkan sahaya girdi sonra kulübü kapattı...

Bulgaristan'da kümede kalma mücadelesi veren Tsarsko Selo evinde oynadığı Lokomotiv Sofia maçında ilk yarıda penaltı atışından yararlanamadı. Tsarsko ekibi son dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Kulüp başkanı penaltıyı başka bir futbolcunun kullanması için sahaya girdi. Kaptan penaltıyı kaçırdı ve Tsarsko Külübü maçın ardından küme düşerken, Lokomotiv Sofia ise ligde kaldı.

Bulgaristan Ligi’nde şikeli maç! Başkan sahaya girdi sonra kulübü kapattı...

Bulgaristan 1. Futbol Ligi'ndeki Tsarsko Selo-Lokomotiv Sofia maçında inanılmaz bir olay yaşandı.

Bulgaristan Ligi’nde şikeli maç! Başkan sahaya girdi sonra kulübü kapattı...

Küme düşmeyi yakından ilgilendiren mücadelede önce Tsarsko Selo kalecisi "hatalı" bir gol yedi. Daha sonra ise Tsarsko Selo ekibi kazandığı penaltıyı gole çeviremedi.

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Bulgaristan Ligi’nde şikeli maç! Başkan sahaya girdi sonra kulübü kapattı...

Maç 1-1 devam ederken Tsarsko Selo ekibi, Lokomotiv Sofia karşısında son dakikada yine penaltı kazandı.

Bulgaristan Ligi’nde şikeli maç! Başkan sahaya girdi sonra kulübü kapattı...

Galibiyeti durumunda rakibinin küme düşme ihtimali bulunan Tsarsko Selo'da Başkan Stoyne Manolov, penaltıyı Yaffa Yusupha yerine başka bir futbolcunun kullanması için sahaya girdi.

Bulgaristan Ligi’nde şikeli maç! Başkan sahaya girdi sonra kulübü kapattı...

Kaptan Martin Kavdanski penaltıyı kaçırdı ve Tsarsko maçın ardından küme düştü. Rakibi Lokomotiv ise kümede kaldı.

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