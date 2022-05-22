Giriş Tarihi: 22.05.2022 18:34
Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
18:37
Bulgaristan Ligi'nde şikeli maç! Başkan sahaya girdi sonra kulübü kapattı...
Bulgaristan'da kümede kalma mücadelesi veren Tsarsko Selo evinde oynadığı Lokomotiv Sofia maçında ilk yarıda penaltı atışından yararlanamadı. Tsarsko ekibi son dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Kulüp başkanı penaltıyı başka bir futbolcunun kullanması için sahaya girdi. Kaptan penaltıyı kaçırdı ve Tsarsko Külübü maçın ardından küme düşerken, Lokomotiv Sofia ise ligde kaldı.