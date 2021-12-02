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Haberler Galeri Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası çarpıcı sözler! "G.Saray yıldız oyuncuyu istemiyor"
Giriş Tarihi: 02.12.2021 07:36 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 07:36

Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası çarpıcı sözler! "G.Saray yıldız oyuncuyu istemiyor"

Son dakika...Galatasaray Başkanı Burak Elmas, medya mensuplarıyla düzenlediği sohbet toplantısında flaş açıklamalar yaptı. Hakemlerden TFF'ye, MHK'den transfere dair birbirinden önemli konularda gündemi değerlendiren Elmas'ın sözleri gündemdeki yerini koruyor. Başkan Elmas'ın toplantısına katılan Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Levent Tüzemen, gözlemlerini kaleme aldı. Soyunma odası koridorlarında ses kaydı yapan gözlemcinin deşifre edilip mahkemeye verilmesi gerektiğini belirten Tüzemen, transfere dair önemli tespilerde de bulundu.

Burak Elmas’ın açıklamaları sonrası çarpıcı sözler! G.Saray yıldız oyuncuyu istemiyor

Son dakika...Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gündeme dair çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Medya mensuplarıyla bir araya gelen Elmas, soyunma koridorlarında ses kaydı yapan gözlemci bulduklarını, bazı hakem raporlarının gözlemciler tarafından değiştirildiği ve istenmeyen 9 hakemin olduğunu ifade etti. Transfere dair de konuşan Elmas, her oyuncuyu satabileceklerini söylerken, Mohamed'in bonservisini almak için ise daha 1 aylık vakitleri olduğunu dile getirdi.

Burak Elmas’ın açıklamaları sonrası çarpıcı sözler! G.Saray yıldız oyuncuyu istemiyor

Burak Elmas'ın toplantısına katılan Sabah Gazetesi'nin deneyimli yazarı Levent Tüzemen, değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Burak Elmas'ın toplantısına katıldınız. Genel olarak nasıl buldunuz?

Çok cesur açıklamalarda bulundu. Medyanın başkandan röportaj adına idmanların açılmasını istemesini doğru buluyorum.

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Burak Elmas’ın açıklamaları sonrası çarpıcı sözler! G.Saray yıldız oyuncuyu istemiyor

Eğer kapıları kapatırsanız o zaman medya yazmak istediğini yazar. Bu buluşma, bundan sonraki toplantılar adına önemli bir yol haritası olacaktır.

Burak Elmas’ın açıklamaları sonrası çarpıcı sözler! G.Saray yıldız oyuncuyu istemiyor

'Soyunma odası koridorlarında ses kaydı yapan gözlemci yakaladık' dedi Başkan Elmas. Ne diyorsunuz?

Ses kayıtlarının bulunmasını dehşetle dinledim. O koridorlar Galatasaray'ın yatak odası gibidir. Bu gözlemciler kimse deşifre edilmeli, hatta mahkemeye verilmelidir. Sadece belirlenen isimleri TFF'ye sunmak yeterli olmaz. Bu skandala imza atanlara görevden el çektirilmelidir.

Burak Elmas’ın açıklamaları sonrası çarpıcı sözler! G.Saray yıldız oyuncuyu istemiyor

HACİVAT İLE KARAGÖZ OYUNU OYNANIYOR!
Hakemlere karşı sert yorumlar vardı. Galatasaray, Merkez Hakem Kurulu'ndan ne bekliyormuş?

Sadece Galatasaray değil tüm kulüpler MHK'den doğru atama yapmasını istiyor. Hakemlerin de adaletli düdük çalmasını bekliyor.

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