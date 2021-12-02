Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası çarpıcı sözler! "G.Saray yıldız oyuncuyu istemiyor"

Son dakika...Galatasaray Başkanı Burak Elmas, medya mensuplarıyla düzenlediği sohbet toplantısında flaş açıklamalar yaptı. Hakemlerden TFF'ye, MHK'den transfere dair birbirinden önemli konularda gündemi değerlendiren Elmas'ın sözleri gündemdeki yerini koruyor. Başkan Elmas'ın toplantısına katılan Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Levent Tüzemen, gözlemlerini kaleme aldı. Soyunma odası koridorlarında ses kaydı yapan gözlemcinin deşifre edilip mahkemeye verilmesi gerektiğini belirten Tüzemen, transfere dair önemli tespilerde de bulundu.