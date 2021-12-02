Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası çarpıcı sözler! "G.Saray yıldız oyuncuyu istemiyor"

Son dakika...Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gündeme dair çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Medya mensuplarıyla bir araya gelen Elmas, soyunma koridorlarında ses kaydı yapan gözlemci bulduklarını, bazı hakem raporlarının gözlemciler tarafından değiştirildiği ve istenmeyen 9 hakemin olduğunu ifade etti. Transfere dair de konuşan Elmas, her oyuncuyu satabileceklerini söylerken, Mohamed'in bonservisini almak için ise daha 1 aylık vakitleri olduğunu dile getirdi.