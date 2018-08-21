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, 'a mı oluyor?

lı yöneticiler, i için spor cephesini ikna etmeyi başardı. Siyah-beyazlıların Burak'ın transferini bugün ya da en geç yarın açıklaması bekleniyor.

İŞTE DETAYLAR:

Giriş Tarihi: 21.08.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 21.08.2018 10:00
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Burak Yılmaz, Beşiktaş'a mı transfer oluyor?

'ın gündeminde dün hareketli saatler yaşandı. Başrolde ise vardı. İşte Fotomaç'ın haberine göre detaylar...

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, 'a mı oluyor?
Burak Yılmaz, Beşiktaş'a mı transfer oluyor?

Geçtiğimiz sezon bittiğinden bu yana forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların, spor'un milli forveti için bordo-mavili kulüple anlaşmaya vardığı ifade edildi.

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Burak Yılmaz, Beşiktaş'a mı transfer oluyor?

Teknik direktör Şenol Güneş'in de konuşmalarında kadrosunda görmek istediğini ifade ettiği Burak için dün sabah saatlerinde başlayan harekatında, akşam saatlerinde karşılıklı mutabakata varıldı.

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Burak Yılmaz, Beşiktaş'a mı transfer oluyor?

Daha önce 'ı 4.5 milyon euro'dan aşağıya satmayacaklarını açıklayan bordo-mavililer, siyah-beyazlıların yaptığı son teklifi kabul etti.

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Burak Yılmaz, Beşiktaş'a mı transfer oluyor?

BAŞKANLAR DEVREDE

Siyah-beyazlı yönetimin bu için sporlu yetkililer ile sıkı bir pazarlık yaptığı ve sonunda ikna etmeyi başardığı öğrenildi.

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Burak Yılmaz, Beşiktaş'a mı transfer oluyor?

33 yaşındaki golcü oyuncu için başkanlar düzeyinde yapılan görüşmelerin ardından bu kararın alındığı iddia edildi.

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, 'a mı oluyor?
Burak Yılmaz, Beşiktaş'a mı transfer oluyor?

yönetiminin, bordo-mavililerin istediği 4.5 milyon euro'luk bonservis bedelinde önemli ölçüde bir indirim aldığı ve bunun üzerine de i sonuçlandırdığı belirtildi.

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