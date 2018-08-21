Burak Yılmaz, Beşiktaş'a mı transfer oluyor?

Beşiktaşlı yöneticiler, Burak Yılmaz transferi için Trabzonspor cephesini ikna etmeyi başardı. Siyah-beyazlıların Burak'ın transferini bugün ya da en geç yarın açıklaması bekleniyor. İŞTE DETAYLAR: Beşiktaş'ın transfer gündeminde dün hareketli saatler yaşandı. Başrolde ise Burak Yılmaz vardı. İşte Fotomaç'ın haberine göre detaylar... Geçtiğimiz sezon bittiğinden bu yana forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların, Trabzonspor'un milli forveti Burak Yılmaz için bordo-mavili kulüple anlaşmaya vardığı ifade edildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in de konuşmalarında kadrosunda görmek istediğini ifade ettiği Burak için dün sabah saatlerinde başlayan transfer harekatında, akşam saatlerinde karşılıklı mutabakata varıldı. Daha önce Burak Yılmaz'ı 4.5 milyon euro'dan aşağıya satmayacaklarını açıklayan bordo-mavililer, siyah-beyazlıların yaptığı son teklifi kabul etti. BAŞKANLAR DEVREDE Siyah-beyazlı yönetimin bu transfer için Trabzonsporlu yetkililer ile sıkı bir pazarlık yaptığı ve sonunda ikna etmeyi başardığı öğrenildi. 33 yaşındaki golcü oyuncu için başkanlar düzeyinde yapılan görüşmelerin ardından bu kararın alındığı iddia edildi. Beşiktaş yönetiminin, bordo-mavililerin istediği 4.5 milyon euro'luk bonservis bedelinde önemli ölçüde bir indirim aldığı ve bunun üzerine de transferi sonuçlandırdığı belirtildi.