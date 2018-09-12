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'dan olay açıklamalar

'da krizi tüm hızıyla devam ederken son olarak golcü oyuncuda çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi: 12.09.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 12.09.2018 09:55
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'dan olay açıklamalar
Burak Yılmaz'dan olay açıklamalar

Yaz transfer dönemi boyunca Beşiktaş'a gidip gitmeyeceği tartışılırken tercihini bordo-mavililerden yana kullanan şimdilerde attığı gollerle değil, 800 bin Euro'luk alacağı için TFF'ye başvurmasıyla gündemde.

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'dan olay açıklamalar
Burak Yılmaz'dan olay açıklamalar

hem başkan Ahmet Ağaoğlu hem de resmi sitesinden konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunurken tecrübeli futbolcu yaşananlar ve süreçle ilgili olarak Vatan Gazetesi'nden Ersin Düzen'e içini döktü.

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'dan olay açıklamalar
Burak Yılmaz'dan olay açıklamalar

İşte tecrübeli golcünün gündemi değiştirecek açıklamaları...

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'dan olay açıklamalar
Burak Yılmaz'dan olay açıklamalar

"Beni Beşiktaş'a satmışlar"

"Başkan 'görüşmedik' diyor ama 2.5 milyon Euro+Atiba'ya beni vermişlerdi. Menajerimi 'Burak'la 1.4 milyon Euro'dan vazgeçeceksiniz' diye zorladılar. Ben bunu hak etmedim."

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'dan olay açıklamalar
Burak Yılmaz'dan olay açıklamalar

"Başkan, 'Beşiktaş ile resmi olarak görüşmedik' diyor ama gerçek şu ki Beşiktaş ile anlaşmışlardı bile. 2.5 milyon Euro+Atiba karşılığında beni vermişlerdi."

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'dan olay açıklamalar
Burak Yılmaz'dan olay açıklamalar

"Mesajlar cep telefonumda duruyor. Başkan menajerimi aramış, bu transferin olması için 'Hem Burak hem de sen alacaklarınızdan, yani 1 milyon 400 bin Euro'dan vazgeçeceksiniz' diyerek zorlamış. Ben böyle bir yaklaşımı hak etmedim."

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'dan olay açıklamalar
Burak Yılmaz'dan olay açıklamalar

Bu takıma yıllarca emek verdim. Beni arayıp, 'Zor durumdayız, yardımcı ol' dese, elimden geleni yapardım. Bu yüzden onlar anlaşmışken tweet attım ve Beşiktaş'a teşekkür ederek, Trabzonspor'da kalacağımı açıkladım."

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