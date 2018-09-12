Burak Yılmaz'dan olay açıklamalar

Trabzonspor'da Burak Yılmaz krizi tüm hızıyla devam ederken son olarak golcü oyuncuda çok konuşulacak açıklamalar geldi. Yaz transfer dönemi boyunca Beşiktaş'a gidip gitmeyeceği tartışılırken tercihini bordo-mavililerden yana kullanan Burak Yılmaz şimdilerde attığı gollerle değil, 800 bin Euro'luk alacağı için TFF'ye başvurmasıyla gündemde. Trabzonspor hem başkan Ahmet Ağaoğlu hem de resmi sitesinden konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunurken tecrübeli futbolcu yaşananlar ve süreçle ilgili olarak Vatan Gazetesi'nden Ersin Düzen'e içini döktü. İşte tecrübeli golcünün gündemi değiştirecek açıklamaları... 'Beni Beşiktaş'a satmışlar' 'Başkan 'görüşmedik' diyor ama 2.5 milyon Euro+Atiba'ya beni vermişlerdi. Menajerimi 'Burak'la 1.4 milyon Euro'dan vazgeçeceksiniz' diye zorladılar. Ben bunu hak etmedim.' 'Başkan, 'Beşiktaş ile resmi olarak görüşmedik' diyor ama gerçek şu ki Beşiktaş ile anlaşmışlardı bile. 2.5 milyon Euro+Atiba karşılığında beni vermişlerdi.' 'Mesajlar cep telefonumda duruyor. Başkan menajerimi aramış, bu transferin olması için 'Hem Burak hem de sen alacaklarınızdan, yani 1 milyon 400 bin Euro'dan vazgeçeceksiniz' diyerek zorlamış. Ben böyle bir yaklaşımı hak etmedim.' Bu takıma yıllarca emek verdim. Beni arayıp, 'Zor durumdayız, yardımcı ol' dese, elimden geleni yapardım. Bu yüzden onlar anlaşmışken tweet attım ve Beşiktaş'a teşekkür ederek, Trabzonspor'da kalacağımı açıkladım.'