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Burası 'nin 'Mostar köprüsü'

Giriş Tarihi: 07.08.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 07.08.2018 12:20
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Burası 'nin 'Mostar köprüsü'
Burası Türkiye'nin 'Mostar köprüsü'

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Malabadi Köprüsü, insanlığın engelleri aşma çabalarının, mühendislik ve mimari birikimin somutlaştığı en mükemmel örneklerden biri olarak adeta zamana meydan okuyor.

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Burası 'nin 'Mostar köprüsü'
Burası Türkiye'nin 'Mostar köprüsü'

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Batman Çayı üzerine kurulan ve Diyarbakır-Tebriz Kervan Yolu güzergahında bulunan anıtsal yapı, 40,86 metrelik sivri kemeri ile dünyanın en uzun taş kemere sahip köprü özelliğini taşıyor.

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Burası 'nin 'Mostar köprüsü'
Burası Türkiye'nin 'Mostar köprüsü'

Kullanılan malzemelerin mühendislik bilgisi, taban yerleştirilmesi ve kemer genişliği hesaplanarak inşa edilen köprü, yaklaşık 9 asırdır kullanılmakta olan odaları ve üzerindeki figürleriyle ayakta duruyor.

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Burası 'nin 'Mostar köprüsü'
Burası Türkiye'nin 'Mostar köprüsü'
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Burası 'nin 'Mostar köprüsü'
Burası Türkiye'nin 'Mostar köprüsü'
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Burası 'nin 'Mostar köprüsü'
Burası Türkiye'nin 'Mostar köprüsü'
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Burası 'nin 'Mostar köprüsü'
Burası Türkiye'nin 'Mostar köprüsü'
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