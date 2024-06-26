CANLI | ÇEKYA TÜRKİYE MİLİ MAÇ İZLE LİNKİ YAYINDA! Çekya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 mi, TRT Spor mu?

Çekya Türkiye maçı için heyecan dorukta. Grubun son maçında mücadele edecek Ay Yıldızlılar, son 16 turu için kıyasıya mücadele edecek. Çekya - Türkiye mücadelesi Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda gerçekleşecek. A Milli Takım'ın maçının hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yayıncı kuruluşu TRT olurken son günlerde bazı karşılaşmalar yoğun maç programı sebebiyle TRT Spor ekranlarından yayınlandı. Peki, Çekya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?