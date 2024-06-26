Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CANLI | ÇEKYA TÜRKİYE MİLİ MAÇ İZLE LİNKİ YAYINDA! Çekya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 mi, TRT Spor mu?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 20:50 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 20:50

CANLI | ÇEKYA TÜRKİYE MİLİ MAÇ İZLE LİNKİ YAYINDA! Çekya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 mi, TRT Spor mu?

Montella yönetimindeki A Milli takımımız üçüncü maçına Çekya karşısında çıkacak. F grubunda yer alan Türkiye, sırayı ilk ikide tamamlaması sonucunda 29 Haziran tarihinde başlayacak son 16 turunda mücadele edecek. Karşılaşma öncesi maçın ilk 11 kadrosu merak ediliyor. Arda Güler'in maçta forma giyip giymeyeceği merak konusu. Peki, Çekya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta? İşte, maçın muhtemel ilk 11 kadrosu!

CANLI | ÇEKYA TÜRKİYE MİLİ MAÇ İZLE LİNKİ YAYINDA! Çekya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 mi, TRT Spor mu?

Çekya Türkiye maçı için heyecan dorukta. Grubun son maçında mücadele edecek Ay Yıldızlılar, son 16 turu için kıyasıya mücadele edecek. Çekya - Türkiye mücadelesi Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda gerçekleşecek. A Milli Takım'ın maçının hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yayıncı kuruluşu TRT olurken son günlerde bazı karşılaşmalar yoğun maç programı sebebiyle TRT Spor ekranlarından yayınlandı. Peki, Çekya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | ÇEKYA TÜRKİYE MİLİ MAÇ İZLE LİNKİ YAYINDA! Çekya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 mi, TRT Spor mu?

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 için sahaya çıkıyor. F Grubu'nda oynadığı Gürcistan mücadelesini 3-1 kazanan Ay-yıldızlılar, Portekiz karşısında ise sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. A Milli Takım'ın sıradaki rakibi ise Çekya oldu.

Türkiye'nin rakibi Çekya grupta oynadığı Portekiz karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılırken Gürcistan ile berabere kaldı ve 1 puan topladı. Grupta 3. basamakta yer alan Çekya son maçına Türkiye karşısında çıkacak.

Çekya - Türkiye mücadelesi Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda 26 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI | ÇEKYA TÜRKİYE MİLİ MAÇ İZLE LİNKİ YAYINDA! Çekya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 mi, TRT Spor mu?

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yayıncı kuruluşu TRT olurken son günlerde bazı karşılaşmalar yoğun maç programı sebebiyle TRT Spor ekranlarından yayınlandı. Kafa karışıklığı yaşayan kullanıcılar ise A Milli Takım'ın maçının hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Çekya - Türkiye mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dileyen kullanıcılar Tabii uygulaması üzerinden mücadeleyi takip edebilecek.

CANLI | ÇEKYA TÜRKİYE MİLİ MAÇ İZLE LİNKİ YAYINDA! Çekya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 mi, TRT Spor mu?

GRUP İKİNCİLİĞİ İÇİN BERABERLİK YETECEK

A Milli Takım, F Grubu'nda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle üç puan topladı. Portekiz aldığı iki galibiyetle liderliği garantilerken ay-yıldızlı temsilcimize grup ikinciliği için beraberlik yetecek.

Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.

CANLI | ÇEKYA TÜRKİYE MİLİ MAÇ İZLE LİNKİ YAYINDA! Çekya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 mi, TRT Spor mu?

Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip.

Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.

SON DAKİKA