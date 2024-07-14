CANLI | EURO 2024’te şampiyon belli oluyor! İspanya mı İngiltere mi?

EURO 2024'te final heyecanı yaşanıyor... İspanya, İngiltere ile finalde kozlarını paylaşacak. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakada François Letexier düdük çalacak. Karşılaşma öncesi iki dev takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşe maça dair tüm detaylar... FRANÇOİS LETEXIER DÜDÜK ÇALACAK İspanya - İngiltere mücadelesini Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Maçın 4. hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak olacak. Müsabakada Fransa'dan Jerome Brisard da VAR olarak görev yapacak. İLK 11'LER BELLİ OLDU İspanya: Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian, Olmo, Yamal, Williams, Morata İngiltere: Pickford, Guehi, Stones, Walker, Shaw, Saka, Kobbie, Rice, Bellingham, Foden, Kane İSPANYA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? İspanya - İngiltere maçı 14 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak. 28. RANDEVU İspanya ile İngiltere bugüne kadar 27 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda İngilizler 13 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyollar da 10 kez kazandı, 4 maç ise berabere sona erdi. İki ülke son olarak 15 Ekim 2018 tarihinde karşı karşıya geldi ve İngiltere 3-2 kazandı. İSPANYA REKOR PEŞİNDE Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde bugüne kadar en fazla Almanya ile İspanya kazandı. Geride kalan 16 turnuvada iki ülke, 3'er kez mutlu sona ulaştı. İspanya en fazla kazanan ülke olmak için İngiltere karşısında sahaya çıkacak. Bugüne kadar 4 kez final oynama başarısı gösteren İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012'de mutlu sona ulaşırken, 1984'te ise ikinci oldu. İNGİLTERE İLK KEZ KAZANMAK İSTİYOR Bugüne kadar Avrupa şampiyonu olamayan İngiltere ise tarihinde ilk kez bu başarıyı yakalamak istiyor. İngilizler, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde daha önce sadece 1 kez final oynadı ve EURO 2020'de İtalya'ya penaltılarla kaybetti.