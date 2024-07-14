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Haberler Galeri CANLI | EURO 2024'te şampiyon belli oluyor! İspanya mı İngiltere mi?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 20:33 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 20:33

CANLI | EURO 2024'te şampiyon belli oluyor! İspanyaİngiltere mi?

EURO 2024'te final heyecanı yaşanıyor... İspanya, İngiltere ile finalde kozlarını paylaşacak. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakada François Letexier düdük çalacak. Karşılaşma öncesi iki dev takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşe maça dair tüm detaylar...

CANLI | EURO 2024’te şampiyon belli oluyor! İspanya mı İngiltere mi?

EURO 2024'te final heyecanı yaşanıyor... İspanya, İngiltere ile finalde kozlarını paylaşacak. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakada François Letexier düdük çalacak. Karşılaşma öncesi iki dev takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşe maça dair tüm detaylar...

CANLI | EURO 2024’te şampiyon belli oluyor! İspanya mı İngiltere mi?

FRANÇOİS LETEXIER DÜDÜK ÇALACAK

İspanya - İngiltere mücadelesini Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Maçın 4. hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak olacak. Müsabakada Fransa'dan Jerome Brisard da VAR olarak görev yapacak.

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CANLI | EURO 2024’te şampiyon belli oluyor! İspanya mı İngiltere mi?

İLK 11'LER BELLİ OLDU

İspanya: Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian, Olmo, Yamal, Williams, Morata

İngiltere: Pickford, Guehi, Stones, Walker, Shaw, Saka, Kobbie, Rice, Bellingham, Foden, Kane

CANLI | EURO 2024’te şampiyon belli oluyor! İspanya mı İngiltere mi?

İSPANYA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya - İngiltere maçı 14 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

CANLI | EURO 2024’te şampiyon belli oluyor! İspanya mı İngiltere mi?

28. RANDEVU

İspanya ile İngiltere bugüne kadar 27 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda İngilizler 13 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyollar da 10 kez kazandı, 4 maç ise berabere sona erdi. İki ülke son olarak 15 Ekim 2018 tarihinde karşı karşıya geldi ve İngiltere 3-2 kazandı.

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