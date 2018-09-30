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- muhtemel 11'leri

'de teknik heyet ve futbolcular karşılaşmasını çıkış maçı olarak görüyor. 6 maçta 7 puanlık tablo sarı lacivertli takımda herkesin canını sıkıyor. Teknik heyet, Çaykur Rize maçının 'olmazsa olmaz' bir maç olduğunu sık sık futbolculara anlattı ve 3 puanı almaktan başka çarelerinin olmadığını ifade etti. Bunun yanı sıra Samandıra'da konuşulan bir başka konu ise, Rize deplasmanının bir serinin başlangıcı olması. Fenerbahçe, bugün oynayacağı Rizespor maçının ardından sahasında Başakşehir, deplasmanda Sivas ve yine sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 11.hafta Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'ın karşısına çıkacak.

Giriş Tarihi: 30.09.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 10:01
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- muhtemel 11'leri
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında ligde iyi günler geçirmeyen ile son sıralardan kurtulmak isteyen Karadeniz temsilcisi , bu akşam Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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- muhtemel 11'leri
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe muhtemel 11'leri

Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç saat 19:00'da başlayacak. Havanın 12 derece olması beklenen karşılaşmayı beIN SPORTS 1'den canlı izleyebilir, Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.

İŞTE MAÇ ÖNCESİ MUHTEMEL 11'LER

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- muhtemel 11'leri
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe muhtemel 11'leri

HARUN TEKİN

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- muhtemel 11'leri
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe muhtemel 11'leri

ŞENER ÖZBAYRAKLI

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- muhtemel 11'leri
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe muhtemel 11'leri

ROMAN NEUSTADTER

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- muhtemel 11'leri
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe muhtemel 11'leri

DIEGO REYES

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- muhtemel 11'leri
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe muhtemel 11'leri

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