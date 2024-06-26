Giriş Tarihi: 26.06.2024 01:28
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
01:28
ÇEKYA TÜRKİYE MİLİ MAÇ İZLE BİLGİSİ | Çekya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 mi, TRT Spor mu?
Montella yönetimindeki A Milli takımımız üçüncü maçına Çekya karşısında çıkacak. F grubunda yer alan Türkiye, sırayı ilk ikide tamamlaması sonucunda 29 Haziran tarihinde başlayacak son 16 turunda mücadele edecek. Karşılaşma öncesi maçın ilk 11 kadrosu merak ediliyor. Arda Güler'in maçta forma giyip giymeyeceği merak konusu. Peki, Çekya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta? İşte, maçın muhtemel ilk 11 kadrosu!