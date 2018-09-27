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geceye damga vurdu!

Serie A'nın 6. haftasında sahasında karşılaştığı Frosinone'yi 4-0 mağlup etti.

Milli futbolcu performansıyla ön plana çıktı. Roma'da ilk 11 başlayan Cengiz Ünder 1 gol, 1 asist ile mücadele etti.

Giriş Tarihi: 27.09.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 09:52
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geceye damga vurdu!
Cengiz Ünder geceye damga vurdu!

, Serie A'nın 6. haftasında Olimpiyat Stadı'nda Frosinone karşı karşıya geldi.

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geceye damga vurdu!
Cengiz Ünder geceye damga vurdu!

Milli futbolcu , 2. dakikada attığı golle müthiş golle 'yı 1-0 öne geçirdi. Orta sahadan aldığı topta 3 rakibini çalışmayan ve uzak mesafeden kaleye şutunu çıkaran Cengiz fileleri sarsmayı başardı.

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geceye damga vurdu!
Cengiz Ünder geceye damga vurdu!

Ev sahibi ekip, 28. dakikada Javier Pastore'nin attığı bir başka muhteşem golle skoru 2-0'a getirdi.

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geceye damga vurdu!
Cengiz Ünder geceye damga vurdu!

35. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Sağ kanattan çizgiye doğru inen Cengiz, kale ağzındaki 'ye pasını çıkardı ve İtalyan oyuncu da topu boş kaleye bıraktı. İlk yarı bu sonuç ile bitti.

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geceye damga vurdu!
Cengiz Ünder geceye damga vurdu!

İkinci yarıda , 'un golü ile skoru 4-0 yaptı ve bu gol maçın da skorunu belirledi.

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geceye damga vurdu!
Cengiz Ünder geceye damga vurdu!

Mücadelenin geri kalan dakikasında gol olmayınca , sahadan 4-0 galip ayrıldı.

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geceye damga vurdu!
Cengiz Ünder geceye damga vurdu!

Bu sonuçla , puanını 8'e çıkarırken, Frosinone ise 1 puanda kaldı.

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