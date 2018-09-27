Cengiz Ünder geceye damga vurdu!

Serie A'nın 6. haftasında Roma sahasında karşılaştığı Frosinone'yi 4-0 mağlup etti. Milli futbolcu Cengiz Ünder performansıyla ön plana çıktı. Roma'da ilk 11 başlayan Cengiz Ünder 1 gol, 1 asist ile mücadele etti. Roma, Serie A'nın 6. haftasında Olimpiyat Stadı'nda Frosinone karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cengiz Ünder, 2. dakikada attığı golle müthiş golle Roma'yı 1-0 öne geçirdi. Orta sahadan aldığı topta 3 rakibini çalışmayan ve uzak mesafeden kaleye şutunu çıkaran Cengiz fileleri sarsmayı başardı. Ev sahibi ekip, 28. dakikada Javier Pastore'nin attığı bir başka muhteşem golle skoru 2-0'a getirdi. 35. dakikada Cengiz Ünder bir kez daha sahneye çıktı. Sağ kanattan çizgiye doğru inen Cengiz, kale ağzındaki Stephan El Shaarawy'ye pasını çıkardı ve İtalyan oyuncu da topu boş kaleye bıraktı. İlk yarı bu sonuç ile bitti. İkinci yarıda Roma, Aleksandar Kolarov'un golü ile skoru 4-0 yaptı ve bu gol maçın da skorunu belirledi. Mücadelenin geri kalan dakikasında gol olmayınca Roma, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Roma, puanını 8'e çıkarırken, Frosinone ise 1 puanda kaldı.