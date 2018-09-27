Cengiz Ünder geceye damga vurdu!

35. dakikada Cengiz Ünder bir kez daha sahneye çıktı. Sağ kanattan çizgiye doğru inen Cengiz, kale ağzındaki Stephan El Shaarawy'ye pasını çıkardı ve İtalyan oyuncu da topu boş kaleye bıraktı. İlk yarı bu sonuç ile bitti.