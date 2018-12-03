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'den Inter'e muhteşem gol

Serie A'nın 14. haftasında Roma ile Inter maçı 2-2 berabere bitti. Roma forması giyen milli futbolcu , 51. dakikada şık bir gole imza attı

Giriş Tarihi: 03.12.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 03.12.2018 10:30
Cengiz Ünder'den Inter'e muhteşem gol

Birinci Futbol Ligi'ndeki (Serie A) 14. hafta mücadelesinde Roma, sahasında Inter 2-2 berabere kaldı.

Cengiz Ünder'den Inter'e muhteşem gol

Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçta Roma'nın gollerini 51. dakikada milli futbolcu ile 74. dakikada penaltıdan Aleksandar Kolarov kaydetti.

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Cengiz Ünder'den Inter'e muhteşem gol

Inter'de ise 34. dakikada Keita Balde ile 66. dakikada Mauro Icardi fileleri havalandırdı.

Cengiz Ünder'den Inter'e muhteşem gol

Bu sonuçla ligdeki 5. beraberliğini alan Roma, puanını 20'ye yükseltti.

Cengiz Ünder'den Inter'e muhteşem gol

Bu sezon Serie A'da sahadan ikinci kez 1 puanla ayrılan Inter ise puanını 29'a çıkardı.

Cengiz Ünder'den Inter'e muhteşem gol

Milli futbolcu , 83 dakikada forma giydiği karşılaşmada ceza sahası dışından şık bir gole imza attı.

Cengiz Ünder'den Inter'e muhteşem gol

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon Serie A ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu, gol sayısını 4'e çıkardı.

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