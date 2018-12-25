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için karar verildi

Everton'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve adı eski takımı 'la da anılan için karar verildi.

Giriş Tarihi: 25.12.2018 16:01 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 16:05
Cenk Tosun için karar verildi

'u devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen kulüplere İngiltere'den kötü haber geldi.

Cenk Tosun için karar verildi

Everton'da bu sezon umduğu forma şanslarını bulamayan ile ilgili kulübünün kararı belli oldu.

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Cenk Tosun için karar verildi

Milliyet'in haberine göre İngiliz ekibi futbolcuyu kiralık olarak göndermeyi düşünmüyor.

Cenk Tosun için karar verildi

Her ne kadar bu sezon ilk 11 oyuncusu olmasa da oyuna sonradan girerek hamle oyuncusu olarak kendisinden istifade edilmesinin göz önünde bulundurularak bu yönde bir karar alındığı öğrenildi.

Cenk Tosun için karar verildi

Niasse'ın takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, Cenk'in forvette bir seçenek olarak, kadroda bulunmasının faydalı olacağı değerlendirildi.

Cenk Tosun için karar verildi

Bununla birlikte Everton futbolcuyu takımda tutmak konusunda çok katı da davranmayacak.

Cenk Tosun için karar verildi

27 yaşındaki futbolcunun bonservisiyle birlikte elden çıkarılmasına karar verildiği, ancak bunun iyi bir teklif gelmesi halinde yapılacağı belirlendi.

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