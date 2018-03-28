İngiltere Premier Lig'de mart ayının en değerli 10 forveti!

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton forması giyen Cenk Tosun son 3 maçında 4 gol attı. Milli yıldız, ligin en değerli forvetleri arasına da adını yazdırdı. İsviçre merkezli araştırma şirketi CIES, yayımladığı raporda İngiltere Premier Lig'de mart ayının en değerli forvetlerini. Cenk Tosun'un da yer aldığı listede en değerli 10 forvet şu isimlerden oluştu: 10. Callum Wilson (Bournemouth) - 65.3 puan 9. Richarlison (Watford) - 65.7 puan 8. Christian Benteke (Crystal Palace) - 67.3 puan 7. Eden Hazard (Chelsea) - 74 puan 6. Theo Walcott (Everton) - 74 puan 5. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) - 74 puan