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İngiltere Premier Lig'de mart ayının en değerli 10 forveti!

İngiltere Premier Lig takımlarından forması giyen son 3 maçında 4 gol attı. Milli yıldız, ligin en değerli forvetleri arasına da adını yazdırdı.

Giriş Tarihi: 28.03.2018 20:15 Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 20:37
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İngiltere Premier Lig'de mart ayının en değerli 10 forveti!
İngiltere Premier Lig'de mart ayının en değerli 10 forveti!

İsviçre merkezli araştırma şirketi CIES, yayımladığı raporda İngiltere Premier Lig'de mart ayının en değerli forvetlerini. 'un da yer aldığı listede en değerli 10 forvet şu isimlerden oluştu:

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İngiltere Premier Lig'de mart ayının en değerli 10 forveti!
İngiltere Premier Lig'de mart ayının en değerli 10 forveti!

10. Callum Wilson (Bournemouth) - 65.3 puan

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İngiltere Premier Lig'de mart ayının en değerli 10 forveti!
İngiltere Premier Lig'de mart ayının en değerli 10 forveti!

9. Richarlison (Watford) - 65.7 puan

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İngiltere Premier Lig'de mart ayının en değerli 10 forveti!
İngiltere Premier Lig'de mart ayının en değerli 10 forveti!

8. Christian Benteke (Crystal Palace) - 67.3 puan

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İngiltere Premier Lig'de mart ayının en değerli 10 forveti!
İngiltere Premier Lig'de mart ayının en değerli 10 forveti!

7. Eden Hazard (Chelsea) - 74 puan

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İngiltere Premier Lig'de mart ayının en değerli 10 forveti!
İngiltere Premier Lig'de mart ayının en değerli 10 forveti!

6. Theo Walcott () - 74 puan

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İngiltere Premier Lig'de mart ayının en değerli 10 forveti!
İngiltere Premier Lig'de mart ayının en değerli 10 forveti!

5. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) - 74 puan

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