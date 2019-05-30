Chelsea kazandı, Başakşehir sevindi

Chelsea'nin Arsenal'i 4-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşması, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bazı takımları doğrudan etkiledi. Nasıl mı? İşte detaylar... 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal ile Chelsea, Bakü'de karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-1'lik skorla kazanan Chelsea, kupanın sahibi oldu. Sarri'nin öğrencilerinin şampiyon olmasıyla birlikte 2019-2020 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılacak takımlar belli oldu. LYON DOĞRUDAN GRUPLARDA Arsenal'ın Avrupa Ligi şampiyonu olması halinde, eleme turu oynamak zorunda kalacak olan Lyon, final karşılaşmasının ardından önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı. 61.500 puanı bulunan Fransız ekibin 2. ya da 3. torbada yer alma ihtimali bulunuyor. CHELSEA'NİN GALİBİYETİ BAŞAKŞEHİR'E DE YARADI Chelsea'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması, Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarındaki tablonun değişmesine de sebep oldu. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak grup aşamasından başlıyor.