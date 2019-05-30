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kazandı, sevindi

'nin 'i 4-1 yenerek Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşması, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bazı takımları doğrudan etkiledi. Nasıl mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.05.2019 07:39 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 07:46
Chelsea kazandı, Başakşehir sevindi

2018-2019 Avrupa Ligi finalinde ile , Bakü'de karşı karşıya geldi.

Chelsea kazandı, Başakşehir sevindi

Karşılaşmayı 4-1'lik skorla kazanan , kupanın sahibi oldu.

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Chelsea kazandı, Başakşehir sevindi

Sarri'nin öğrencilerinin şampiyon olmasıyla birlikte 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılacak takımlar belli oldu.

Chelsea kazandı, Başakşehir sevindi

LYON DOĞRUDAN GRUPLARDA

'ın Avrupa Ligi şampiyonu olması halinde, eleme turu oynamak zorunda kalacak olan Lyon, final karşılaşmasının ardından önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı.

Chelsea kazandı, Başakşehir sevindi

61.500 puanı bulunan Fransız ekibin 2. ya da 3. torbada yer alma ihtimali bulunuyor.

Chelsea kazandı, Başakşehir sevindi

CHELSEA'NİN GALİBİYETİ BAŞAKŞEHİR'E DE YARADI

'nin Avrupa Ligi'ni kazanması, Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarındaki tablonun değişmesine de sebep oldu.

Chelsea kazandı, Başakşehir sevindi

Avrupa Ligi'ni kazanan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak grup aşamasından başlıyor.

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